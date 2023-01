La settima edizione del Grande Fratello Vip di nuovo al centro della bufera per via del comportamento di alcuni suoi concorrenti. Questa volta a far discutere è Davide Donadei, entrato in corsa nella Casa più spiata d’Italia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pronunciato una frase orribile nei confronti di Oriana Marzoli, con la quale non è mai riuscito ad instaurare un buon rapporto. Il web, scandalizzato, ha pubblicamente chiesto dei provvedimenti ad Alfonso Signorini e a tutta la produzione del GF Vip.

Oriana Marzoli stava giocando alla lotta con Luca Onestini quando ad un certo punto ha affermato: “Oddio, non respiro”. Davide Donadei, che era nei paraggi, ha replicato con un’affermazione decisamente agghiacciante: “Magari”. Una reazione che ha lasciato davvero tutti di sasso e che ha fatto scoppiare la rivolta dei telespettatori sul web. Tanti, tantissimi, hanno pubblicamente chiesto la squalifica per questo comportamento inaccettabile.

Oriana Marzoli costretta a bere cenere di sigaretta

Nelle ultime ore Oriana Marzoli è stata anche vittima di uno scherzo di cattivo gusto architettato da Edoardo Tavassi. Il Vippone romano ha buttato della cenere di sigaretta nel bicchiere di vino della ragazza e poi è corso a dirlo a Edoardo Donnamaria sghignazzando. Oriana non s’è accorta di nulla e ha così bevuto tutto. Un gioco di pessimo gusto che non è piaciuto ai più.

Oriana Marzoli protagonista al Grande Fratello Vip

Oriana Marzoli sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Prima degli attacchi di Davide Donadei la bella influencer e modella venezuelana si è scontrata con altri coinquilini. Con l’ultima eliminata Dana Saber è stata sfiorata la rissa mentre con l’ex amica Antonella Fiordelisi gli insulti e le frecciatine sono all’ordine del giorno.

Scontri pure con Antonino Spinalbese, con il quale Oriana ha vissuto alcuni momenti di intimità. A molti Vipponi non è piaciuta la leggerezza e facilità con la quale la trentenne è passata dall’ex di Belen a Daniele Dal Moro fino a Luca Onestini.

Se nel bunker di Cinecittà la Marzoli è detestata lo stesso non si può dire fuori. Oriana è una delle gieffine più amate dal pubblico e secondo i bookmakers si contende la vittoria finale insieme ad Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.