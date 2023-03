Davide Donadei e Chiara Rabbi, dopo l’eliminazione del pugliese al Grande Fratello Vip 7, si sono incontrati privatamente ed hanno chiarito alcune questioni rimaste in sospeso ed emerse mentre l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava all’interno della Casa più spiata d’Italia. In breve: Davide e Chiara si sono conosciuti negli studi di UeD, dopo qualche mese di relazione si sono detti addio. Lei ha lasciato intendere a chiare lettere di essere stata tradita, lui ha sempre negato tutto. Nella vicenda a un certo punto si è inserita Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici di Maria De Filippi la quale che ha rilasciato recentemente dichiarazioni con cui ha fatto capire di aver avuto un flirt clandestino con Donadei.

Chiara Rabbi e Davide Donadei: l’incontro e il chiarimento tra i due ex

Nelle scorse ore Chiara ha postato su Instagram una Story in cui ha mostrato di aver ricevuto una chiamata dell’ex Donadei alle 4 di notte. Questa la rivelazione caustica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Ragazzi sono tre giorni che evita di incontrarmi però mi chiama alle 4:38 di notte, di venerdì sera. Uomini… Le cose sono cambiate, a modo mio o niente…”. A poche ore di distanza dal racconto della Rabbi, Donadei ha postato a sua volta una Story in cui ha spiegato che cosa è accaduto, rendendo noto di aver avuto un incontro pacifico con l’ex compagna. Questa la versione dell’ex tronista:

“Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l’ho mai tradita, tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers in più. Per non parlare dei messaggi assurdi che ha ricevuto Chiara mentre stavo nel GF. Molte ragazze quando prendono un palo diventano delle iene con una forte immaginazione e con una mentalità da cinema, ma vabbè. Sono sempre stato pulito e rispettoso e la mia storia con Chiara sarà per sempre un pezzo importante della mia vita. Sono felice di questo chiarimento. Questa vita è imprevedibile e tutto passa, tutto cambia da un momento all’altro e preferirò sempre la pace anziché la guerra. Le guerre saranno sempre inutili”.

Poco dopo la narrazione fornita dall’ex tronista, anche Chiara Rabbi è tornata sui social commentando la vicenda. La giovane ha usato toni ben differenti rispetto a quelli di qualche giorno fa, confermando di aver incontrato l’ex e di aver discusso di diverse questioni lasciate in sospeso. “C’è stato un chiarimento, abbiamo visioni completamente diverse ma questo già lo sapevamo. Abbiamo parlato di tante cose, oggi però abbiamo preso due strade diverse e per un quieto vivere continuiamo su due strade diverse. Quel che è stato è stato”, ha raccontato l’ex corteggiatrice.

Le parole velenose di Arianna Gianfelici

Non poteva nemmeno mancare un commento di Arianna Gianfelici. Tra le sue Stories Instagram, dopo aver letto dell’incontro tra l’ex gieffino e la Rabbi, l’ex volto di Amici ha fatto apparire il seguente messaggio: “Sei andato a fare i servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”. Donadei non è stato esplicitamente menzionato, ma le parole velenose scritte da Arianna con ogni probabilità sono state indirizzate proprio a lui. Qualcuno evidentemente nutre il desiderio di continuare ad alimentare il gossip e il can can mediatico.