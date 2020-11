GF Vip diciassettesima puntata: squalifica, sorprese, eliminato e nominati

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questo lunedì 9 novembre 2020, ha preso inizio con il filmato che riprende la sorpresa fatta dai gieffini a Patrizia De Blanck per il suo 80esimo compleanno. Dopo di che, Alfonso Signorini è stato costretto ad assumere un tono più serio e ha invitato Stefano Bettarini in confessionale, dove gli ha fatto sapere che è stato preso un provvedimento nei suoi confronti. A causa di un’espressione blasfema, l’ex calciatore è stato squalificato dal reality. Subito dopo, il conduttore ha accolto in studio Alba Parietti che, prima di entrare nella Casa, ha avuto un piccolo battibecco con Antonella Elia.

Signorini ha cambiato completamente argomento, passando a quanto accaduto in settimana nella Casa. La maggior parte dei gieffini si è schierata contro Dayane Mello, nella convinzione che stia prendendo in giro Rosalinda. Nel corso della puntata, si è dunque accesa qualche discussione e la modella ha cercato, ovviamente, di difendersi. È arrivata una bellissima sorpresa per Maria Teresa Ruta, che ha ricevuto un video messaggio dal fratello, che di recente ha avuto un gravissimo incidente. Intanto, Giulia Salemi ha scelto immediatamente di smontare il gossip che la vedeva protagonista con Enock Barwuah.

Il programma ha riservato anche a Francesco Oppini una sorpresa, subito dopo la lite con Dayane. Sua madre Alba è entrata nella Casa e la prima persona che ha incontrato è stata Tommaso Zorzi. Dopo di che, la Parietti dà vita a un momento toccante con suo figlio, il quale non riesce a trattener le lacrime. Non solo, Francesco rivela di essere pronto a diventare padre!

L’eliminato di questa sera è stato Brosio con il 3% dei voti, che ha perso al televoto contro Massimiliano, Maria Teresa, Andrea, Stefania, Francesco e Andrea. Arrivato in studio, Paolo ha potuto commentare questa percentuale bassissima di gradimento. Qui il conduttore gli ha fatto sapere che, in questi giorni, sono nate delle polemiche sui social a causa di una sua spiacevole affermazione.

Patrizia ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte del programma, che le ha finalmente permesso di incontrare sua figlia Giada. La Contessa non è riuscita a trattenere le lacrime, per la grande felicità. A fine puntata, ha ricevuto un regalo di Alfonso: una coperta rosa. Un momento delicato è stato dedicato a Maria Teresa, che ha potuto parlare della violenza che ha subito in passato.

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Stefania e Massimiliano. Essendo entrata da pochi giorni, Giulia Salemi non è stata votata e non ha potuto votare. Non è prevista l’eliminazione per nessuno dei due nominati. Il meno votato dal pubblico finirà automaticamente al televoto nel corso della prossima puntata.