Giulia Salemi ed Enock, lei smonta il gossip infastidita: “Mi dissocio”

Cosa c’è tra Giulia Salemi ed Enock Barwuah? Proprio niente! A confermarlo è la stessa modella, durante una conversazione con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Sin da subito, la 27enne sceglie di bloccare ogni gossip riguardante questo presunto avvicinamento. Quando è entrata in Casa ha ricevuto solo complimenti dai vari concorrenti e, in particolare, da Enock. Quest’ultimo non ha potuto di certo negare che trova Giulia una bellissima ragazza. La Salemi ha sempre dimostrato di essere una persona molto socievole e si è in questi giorni avvicinata al fratello di Balotelli, generando la curiosità nei telespettatori e non solo. Lo stesso conduttore ammette di avere qualche perplessità al riguardo e chiama in confessionale la Salemi, nel corso della diciassettesima puntata.

Gli altri Vip non possono ascoltare il dialogo e il tutto avviene in modo abbastanza segreto. Probabilmente Alfonso vuole prima comprendere il vero pensiero della Salemi. Fa così vedere alla concorrente alcune clip che la vedono protagonista con Enock. In particolare, le fa notare un momento in cui lei, con affetto, gli dà il buongiorno con due bacetti sulle guance. Stefania Orlando, in questo caso, aveva fatto notare che lei stessa ci ha messo 55 giorni prima di poter dare un bacio di mattina a Enock.

Non appena finisce di vedere il filmato, la Salemi smonta subito il tutto e fa presente di non voler assolutamente provarci con ragazzi fidanzati o che hanno delle frequentazioni in corso. Infatti, Enock è felicemente fidanzato con Giorgia. “Abbiamo già dato Alfonso”, afferma Giulia, che probabilmente si riferisce al percorso condiviso con Francesco Monte, durante una passata edizione del reality. “Non cercate di fare l’accoppiata”, continua poi Giulia.

La concorrente 27enne ci tiene a non far passare una realtà distorta, in quanto non ha alcuna intenzione di intromettersi in relazioni o frequentazioni. Pertanto, precisa: “No Alfonso, è fidanzatissimo. Abbiamo fatto la torta per la sua fidanzata. Mi dissocio da tutto ciò”. Di fronte a queste parole, Signorini sorride e ammette di essere dalla parte di Giulia. Nonostante questo, il conduttore anticipa che presto cercherà di scoprire cosa ne pensa invece Enock, che in questi giorni ha espresso belle parole nei confronti della Salemi in confessionale.

Intanto, il pubblico a casa applaude alla reazione della Salemi. Sono diversi i telespettatori che apprezzano la decisione di Giulia di dissociarsi dai possibili gossip su lei ed Enock. A detta del pubblico avrebbe potuto sfruttare la situazione, ma ha scelto comunque di rispettare la relazione che il Barwuah ha con la sua Giorgia. Quando la Salemi torna in salotto non può rivelare agli altri gieffini il dialogo avuto con Signorini in confessionale, ma appare abbastanza infastidita.