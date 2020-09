Enock Barwuah al Gf Vip bacia un’altra: la reazione della fidanzata Giorgia

Enock Barwuah è una delle rivelazioni di questo Grande Fratello Vip 5 e ieri sera si è parlato a lungo di lui. Il concorrente ha avuto la possibilità di spiegare la sua posizione nella vicenda legata a Fausto Leali, dando prova del suo grande cuore perdonando e chiedendo di non condannare il cantante. Poi è intervenuto anche suo fratello Mario Balotelli e per Enock è stata una grande emozione, oltre che inaspettata visto che il calciatore non va molto d’accordo con il mondo della televisione. Ma SuperMario per il suo super fratello ha fatto uno strappo alla regola ed è stato un bellissimo momento tra fratelli ieri. Enock non è sparito dal radar di Alfonso Signorini, perché più tardi è stato chiamato a svolgere la prova budget settimanale. Enock ha baciato Myriam Catania al Gf Vip nella prova di apnea in piscina, ma anche fuori dall’acqua per riuscire a superarla!

Gf Vip, Enock bacia Myriam Catania nella prova settimanale e pensa alla fidanzata Giorgia

Il pensiero del concorrente è subito corso alla fidanzata Giorgia, ha provato a sottrarsi dicendo di essere impegnato ma non c’è stato verso. D’altronde anche Myriam è impegnata, ma hanno dovuto farlo per il bene del gruppo. Di sicuro Enock si starà chiedendo come avrà reagito la sua fidanzata a questo bacio, ma noi siamo altrettanto sicuri che non è preoccupato fino in fondo, consapevole di avere accanto una ragazza sì gelosa ma anche giudiziosa e intelligente. Capace di scindere il gioco dalla realtà. Questo infatti si evince dalla reazione della fidanzata di Enock al bacio in piscina con Myriam Catania. Giorgia, questo il suo nome, ha reagito con ironia ed estrema sportività. Insomma, è stata al gioco!

La fidanzata di Enock del Gf Vip risponde al bacio della terza puntata, e l’ironia non le manca!

Tra le sue storie su Instagram infatti ha pubblicato un breve video in cui gioca con un bimbo e si diverte a tenergli il ciuccio con i denti, non permettendogli di prenderlo. Un momento tenero e giocoso che Giorgia ha usato anche per tranquillizzare chi supporta la coppia: “Ragazzi sereni, anche io oggi ho fatto la ‘prova bacio’ con un uomo”, queste sono state le sue parola, a cui ha aggiunto una risata. Insomma, Giorgia non si è affatto infastidita di ciò che ha visto e ha avuto la migliore delle reazioni che una fidanzata potrebbe avere, visto che si trattava solo di un gioco della terza puntata.