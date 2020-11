GF Vip Brosio, battuta infelice su Auschwitz: web chiede squalifica (video)

Paolo Brosio al GF Vip 5 riaccende il caos sui social. Il pubblico non può non notare una particolare affermazione che il giornalista fa, ridendo, su Auschwitz. Il web sconvolto chiede l’immediata squalifica del concorrente. Attualmente il gieffino si trova al televoto insieme a Maria Teresa, Francesco, Massimiliano, Andrea e Stefania. Per tale motivo, altri telespettatori invitano gli utenti a non votare Brosio, in modo che possa uscire attraverso il televoto, il prossimo lunedì. Non è la prima volta che Paolo genera il panico sui social. La sua entrata nel reality ha già creato non poche polemiche.

In molti erano convinti che il programma avrebbe squalificato Brosio dopo un’altra affermazione, che pareva avvicinarsi a una bestemmia. Signorini ha poi chiarito che non si trattava di una brutta frase, pertanto Paolo non è stato squalificato. Nonostante ciò, è finito automaticamente al televoto, poiché aveva violato il regolamento – come ha fatto anche Andrea Zelletta – rivelando alcune notizie ai suoi compagni d’avventura. Ora, però, la situazione appare molto più grave. Il web è decisamente in rivolta in queste ultime ore.

invece che annullare il televoto solo per aggiungere un concorrente, annullatelo per buttare fuori questa sottospecie di animale #GFVIP pic.twitter.com/pme8Sg5vHR — gaia (@Gaiaalessandra_) November 7, 2020

Come è possibile vedere nel video, Brosio sta parlando con Elisabetta Gregoraci e improvvisamente dichiara: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto. Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. Una battuta infelice che provoca non poche polemiche da parte dei telespettatori, che si dichiarano sconvolti. Il giornalista lascia tutti senza parole e ora viene chiesta la squalifica!

Cosa deciderà di fare questa volta il programma? In passato è già capitato che un concorrente venisse squalificato a causa di un’affermazione poco carina, legata ad esempio alla violenza sulle donne. Ma in questo caso, non è certa la squalifica. In ogni caso, Brosio potrebbe anche uscire attraverso il televoto. Essendo entrato solo qualche giorno fa, Paolo potrebbe non aver ancora conquistato l’approvazione del pubblico. I telespettatori appaiono molto accaniti in queste ore contro Brosio. Dunque, le polemiche non si fermeranno di certo qui!

C’è chi consiglia su Twitter, agli altri utenti, di continuare a condividere commenti negativi nei confronti di Paolo, così che il programma possa capire la loro indignazione. Una vera e propria rivolta per un’affermazione che da molti viene definita come “una battuta squallida”.