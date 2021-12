GF Vip, Delia Duran “nuova concorrente”: quando entra e dove si trova ora

Potrebbe approdare Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Sembra che il suo desiderio di entrare come concorrente nella Casa di Cinecittà stia per realizzarsi. Alfonso Signorini starebbe per mettere in atto questo colpaccio, continuando a mantenere protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge. Infatti, l’arrivo di Delia creerebbe indubbiamente nuove dinamiche.

L’indiscrezione bomba arriva da Francesca Fredella su Libero Quotidiano. La moglie dell’ex attore di Centovetrine sarebbe già in quarantena “forse per entrare nella Casa”. Non solo, anche Belli si sarebbe isolato, con lo scopo di “non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo”. In effetti, nel corso della puntata di ieri Alex è intervenuto più volte attraverso il collegamento da remoto.

Se ciò fosse vero, sicuramente Delia Duran regalerebbe dei colpi di scena. Non è di certo amatissima dal pubblico di Canale 5, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. I suoi interventi non sono stati particolarmente apprezzati, tanto che in tanti hanno accusato sia lei che suo marito di aver inscenato l’intero teatrino.

L’hanno definita ‘soap opera recitata male’, che ha visto protagonista anche Soleil. Ed è proprio con quest’ultima che la Duran si scontrerebbe qualora dovesse entrare nella Casa di Cinecittà. Questa sesta edizione del reality show di Canale 5 durerà fino al 14 marzo 2022 e Signorini deve trovare i giusti concorrenti per mantenere stabili gli ascolti televisivi.

Delia Duran si unirà alle new entry del GF Vip 6? Questa sembrerebbe essere la carta su cui al momento il reality show starebbe puntando. Con il suo arrivo nel programma, Belli non verrebbe sicuramente messo da parte. Nelle puntate successive alla sua squalifica, Alfonso l’ha tenuto spesso in considerazione.

Bisognerà però capire come prenderebbe il pubblico una decisione del genere. Alex e Delia non hanno di certo colpito in positivo il pubblico, anzi. Per quanto riguarda la data del suo eventuale ingresso, non si sa con precisione nulla. In quanto pare sia già in quarantena, l’ipotesi è che arrivi già nelle prossime due settimane.

Soleil Sorge vs Delia Duran: la Casa si dividerebbe?

L’arrivo della moglie di Alex potrebbe creare nuove e forti dinamiche. Ha dichiarato guerra a Soleil, su cui non ha espresso parole positive anche dopo la squalifica del marito. Dall’altra parte, la Sorge sembra non essere propensa a un chiarimento.

Dunque, si accenderebbero inevitabilmente dei forti scontri tra due donne che non se le mandano di certo a dire. E quando accade questo in un reality, spesso si creano degli schieramenti. Pertanto, il suo arrivo potrebbe anche dividere la Casa, dove gli inquilini già sono in conflitto tra loro.