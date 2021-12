Grande Fratello Vip 6 trentesima puntata: eliminato, nominati e scontri

Lunedì 27 dicembre 2021 è andata in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6. L’edizione in corso del reality show è la seconda Vip a prolungarsi da un anno all’altro e a essere in onda quindi nelle vacanze di Natale. Se l’anno scorso i Vipponi hanno tenuto compagnia al pubblico anche la sera di Capodanno, quest’anno non sarà così. Signorini potrà fare Capodanno a casa, i concorrenti lo faranno nella Casa e su Canale 5 andrà in onda il concerto targato Mediaset, dal teatro Petruzzelli di Bari. Ma cosa è successo stasera, ovvero nell’ultima puntata del 2021? Innanzitutto è stato presentato il nuovo concorrente: Kabir Bedi, che entrerà la prossima settimana.

Ci sono state più sorprese in questa serata, tra cui anche i cagnolini di Katia Ricciarelli e Giucas Casella che hanno commosso il pubblico a casa. Prima delle sorprese, però, Signorini ha affrontato le nuove dinamiche della Casa. Terminata la soap di Alex e Soleil, per ora, il conduttore si è concentrato su un altro, nuovo, ennesimo triangolo: Alessandro Basciano tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Prime delle faccende amorose, però, il conduttore ha deciso di affrontare una nuova rivalità, quella tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. Nonostante sia alla sua terza edizione, anche stasera la Marini ritrovandosi davanti alle clip ha preferito chiudere il discorso dicendo che non era successo nulla. Stamattina, però, aveva molte cose da dire.

Ovviamente Alex Belli non poteva mancare, seppure in collegamento da casa sua. Signorini ha deciso di interpellarlo per qualcosa che ha scritto sui social oggi. Un vero enigma sul rovescio della medaglia. Era un messaggio per Soleil, pare, perché hanno parlato spesso del rovescio della medaglia. Un blocco della trentesima puntata del GF Vip che secondo una buona fetta di pubblico social si poteva evitare.

Alex Belli interpellato A CASO per dare qualche blocco a Soleil che era in zero dinamiche se non quelle degli altri. Che imbarazzo. #gfvip — noemi ???? (@wildfiresqueen) December 27, 2021

La seconda dinamica – e ricordiamo che le dinamiche sono il pane di un reality – della serata è stato proprio il triangolo e l’amicizia rovinata tra Sophie e Jessica. L’ex tronista non pensa di aver sbagliato né di aver nascosto il suo interesse, dicendo di aver scoperto solo negli ultimi giorni che le piace Basciano. Se Sonia Bruganelli ha condannato Sophie, Adriana Volpe si è scagliata contro Alessandro perché secondo lei ha illuso Jessica. Sonia ha messo il carico da 90 su Basciano: “Se Soleil avesse detto di sì adesso starebbe con Soleil”.

Dopo l’esibizione sulle note di Mamma mia!, Signorini ha affrontato un nuovo argomento spinoso: i turni delle pulizie e per la cucina. Manila Nazzaro si è sempre spesa per i turni e per tenere la casa pulita e in ordine – una pulizia e un ordine che in questa edizione manca -, ma Signorini ha mostrato un messaggio al veleno e pesante contro di lei. L’autrice era Clarissa Selassié, che le ha dato della falsa. In realtà quest’anno le stanze e la casa sono sporche e inguardabili, quindi forse vengono bacchettati anche poco se non sono capaci di gestirsi da soli. Le lacrime di Manila hanno scatenato la dura reazione di Lorenzo Amoruso, e non solo, contro Clarissa.

Anche Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono finiti nel tritacarne di questa puntata: entrambi sono stati attaccati, chi da uno e chi da un altro. La Bruganelli ha notato delle similitudini nell’avvicinamento di Miriana con Biagio e con Nicola Pisu. Valeria Marini invece ha criticato Biagio. Tra i due la situazione non è ancora chiarissima, ci sono effusioni e baci ma D’Anelli ha detto di voler corteggiare Nathaly fuori dalla Casa e questo ha acceso la discussione in salotto.

L’eliminato della trentesima edizione del GF Vip 6 è Biagio D’Anelli. Queste le percentuali: Miriana 42%, Valeria e Giacomo 38%, Biagio 20%. Le sorelle Selassié hanno ricevuto una sorpresa: la visita del fratello Christian, ma con lui c’era anche Clarissa. Una reunion tra fratelli per le due concorrenti. Prima della fine della puntata Alfonso si è collegato di nuovo con Alex per un confronto con Soleil: ennesimo episodio della telenovela.

Momento nomination e come sempre ci sono stati gli immuni della Casa, tutte donne stasera: Katia, Manila, Lulù e Jessica. Sonia ha salvato Giacomo e Valeria mentre Adriana ha reso immune Nathaly Caldonazzo. I nominati della settimana sono Alessandro, Eva, Federica e Barù. Il televoto prevede l’eliminazione. Queste le nomination nel dettaglio, segrete solo per gli immuni: