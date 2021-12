GF Vip: un amaro provvedimento, Katia getta il carico da novanta su Lulù

By

Nella Casa di Cinecittà i gieffini vengono puniti dagli autori come conseguenza dei problemi legati alle pulizie e la Ricciarelli non risparmia nessuna delle sorelle Selassié, infiammando il web

Gli autori del Grande Fratello Vip 6 decidono di riservare ai concorrenti una punizione! Questa volta, i Vipponi vengono puniti a causa dei problemi legati alla pulizia della Casa di Cinecittà. Non tutti si metterebbero a disposizione per pulire e tenere le stanze ordinate. A lanciare l’allarme ci aveva pensato Manila Nazzaro, la quale aveva fatto notare come Lulù Selassié spesso si rifiutasse di collaborare.

La showgirl, che ci tiene molto alle pulizie, si è anche scontrata con la principessa. Questa non è stata l’unica discussione di queste settimane riguardante l’ordine della Casa. Poco tempo fa, durante uno scontro con Valeria Marini, Sophie Codegoni aveva svelato fatti davvero sconvolgenti sul bagno. Ora gli autori decidono di intervenire dopo la puntata di ieri sera.

Ebbene, i Vipponi non avranno i loro 380 euro a disposizione per la spesa. Manila e Soleil Sorge hanno letto ai loro coinquilini il comunicato, informandoli che potranno spendere 266 euro. Dunque, si parla di 114 euro in meno rispetto al budget previsto. La Nazzaro è apparsa abbastanza infastidita dalla cosa, visto che più volte aveva ripreso i suoi coinquilini.

Si tratta di un fattore che i gieffini non dovrebbero assolutamente sottovalutare. Invece, confrontandosi con Miriana Trevisan, Jessica Selassié si è detta certa del fatto che ai telespettatori non “frega dell’ambiente”. Il pubblico sta commentando il suo pensiero, dicendosi contrario. È dalla sua parte su un’altra questione, quella riguardante Katia Ricciarelli e Manila.

Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù Selassié

Quanto accaduto nella puntata del GF Vip 6 di ieri ha sconvolto un po’ gli animi della Casa. In particolare, la Nazzaro non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha letto un messaggio condiviso sui social da Clarissa Selassié. Quest’ultima, dopo essere stata eliminata dal gioco, si è ritrovata ad ascoltare delle affermazioni che non le sono affatto piaciute.

Con parole durissime, ha accusato Manila di essere una persona falsa, che parlerebbe dietro le spalle di tutti. A consolarla, nel post puntata, ci ha pensato Katia Ricciarelli. Non è la prima volta che la cantante lirica si scaglia contro le Selassié. Questa volta, se la prende ancora con Lulù.

“Questa è proprio una carogna. Che carogna, non capisco anche Manu come fa a stare con una così”

Le parole della Ricciarelli non sono per nulla piaciute ai telespettatori, che sui social si stanno ribellando. Intanto, la Nazzaro si dichiara delusa dal mancato gesto di Manuel Bortuzzo.

“Neanche Manu è venuto a farmi una carezza. Ed è stata la cosa che più mi ha fatto male”

La conversazione tra le due amiche della Casa di Cinecittà va avanti con Katia che non risparmia tutte e tre le sorelle Selassié: “Tre carognette sono”. E non finisce qui. Le due si dicono certe del fatto che Sophie Codegoni è una persona buona e la Ricciarelli non si ferma: “Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì?”.

Nel frattempo, Jessica continua a riflettere sulle parole che Clarissa fuori ha riservato a Manila. Crede che la sorella abbia, a questo punto, visto qualcosa che loro non sanno sulla showgirl.

Voi dovete mostrare le cattiverie di Katia e Manila su Lulù basta proteggere quelle due #gfvip — Francesca (@Gioia11625035) December 28, 2021

Jessica e miriana stanno iniziando a capire che c’è qualcosa che non va, con manila,solei e katia,hanno ragionato su le cose dette da clarissa e Francesca ieri sera. Lulu non deve cascare nel tranello e deve stare tranquilla che fuori noi vediamo tutto.#gfvip — alessandro.b.81 (@alex271110) December 28, 2021