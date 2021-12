GF Vip, escrementi trovati nel bidet: parla Sophie Codegoni

Al Grande Fratello Vip nella notte Sophie Codegoni si è lasciata andare a una rivelazione che sta indignando il web. All’interno della Casa di Cinecittà qualcuno non rispetterebbe le regole dell’igiene! Ebbene, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trovato escrementi nel bidet dell’unico bagno presente. Tale rivelazione è arrivata nel momento in cui la giovanissima gieffina si è ritrovata a discutere animatamente con Valeria Marini. Le due hanno dato vita a duro scontro sulle pulizie.

La showgirl, approdata da poco nel gioco, ha affrontato Sophie, accusandola di essere poco collaborativa quando si tratta dei turni scelti, in modo che tutti puliscano la casa. A detta della Marini, la Codegoni avrebbe lavato i piatti troppo velocemente e senza attenzione. Inizialmente, giustificazioni dell’ex tronista non hanno per nulla convinto l’ex star del Bagaglino. Infatti, come una furia, ha fatto presente che non dovrebbe rigirare la frittata, invitandola a rispettare i suoi turni nelle pulizie.

Chiaramente mantenere pulita la Casa più spiata d’Italia è una forma di rispetto che dovrebbero avere tutti gli inquilini e di questo Valeria ne è convinta. Di fronte alla rabbia della Marini, Sophie ha deciso di rivelare come stanno esattamente le cose.

“Tu non hai visto niente Valeria… Abbiamo trovato la cacca nel bidet. E me lo sono dovuto pulire io… Dovresti parlare con altri, non con me. Sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche”

Questa è la risposta che Sophie Codegoni, oggi molto vicina a Gianmaria Antinolfi, ha dato durante il suo scontro con Valeria al GF Vip. Non ha voluto indicare i nomi dei gieffini che commetterebbero questo gesto così squallido, che va contro l’igiene di una casa. E pare che non sia solo un concorrente a mancare di rispetto al resto dei coinquilini.

L’ex tronista ci ha tenuto a far notare che l’unica sua pecca è quella di lasciare in disordine la camera da letto. Ma per quanto riguarda la pulizia della casa, sente che nessuno le potrebbe dire nulla. Sui social, i telespettatori stanno commentando quanto rivelato dalla Codegoni, che si sarebbe appunto ritrovata di fronte a una spiacevolissima sorpresa nel bagno della Casa più spiata d’Italia.

Addirittura ha aggiunto di aver trovato anche “pipì per terra”, oltre che le cicche di sigarette ovunque. Pare che subito dopo Valeria Marini abbia confermato il racconto fatto da Sophie sullo squallore che avverrebbe in bagno!