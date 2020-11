Giacomo Urtis ha riportato ai concorrenti l’ennesimo gossip di questi giorni e stavolta era pura verità: la Mello ha così scoperto che il suo ex di cui sta tanto parlando in questi giorni ha una storia con l’ex di Damante, ma non sembra disposta a crederci

Stavolta il gossip di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 5 è più vero che mai ed era diretto a Dayane Mello. Da qualche giorno la concorrente non fa altro che ricordare la sua ultima storia d’amore, avuta proprio con Carlo Beretta. Ha raccontato più volte che era davvero molto innamorata e che per lui ha sofferto tantissimo. Come avrà reagito allora scoprendo che lui si sta facendo una vita? Non che sperasse di tornare insieme a lui, almeno non lo ha mai affermato apertamente, ma nelle prime settimane al GF Vip non si era espressa molto carinamente sulla De Lellis. E lo stesso ha fatto anche oggi.

Nella busta dei gossip letta da Urtis c’era scritto che Beretta, ex fidanzato di Dayane, è stato travolto dalla passione per Giulia De Lellis. Se tutti gli altri concorrenti non hanno dubitato neanche per un istante di questo gossip, Dayane non ha nascosto qualche titubanza e per un motivo ben preciso. Secondo lei infatti il gossip è vero, nel senso che se ne parla, ma non può essere vero che Carlo Beretta frequenti Giulia De Lellis. In realtà è verissimo e sono stati anche beccati spesso insieme.

Insomma Dayane sembrava molto incredula dinanzi a questo gossip per questo motivo: “Io so che Andrea è un grande amico di Beretta. Conoscendo Carlo non penso che potrebbe farlo”. E queste parole non potevano passare inosservate! Non sapendo cosa succede fuori dalla Casa, Dayane ha anche contribuito ad avvalorare la tesi di Damante portata avanti a Verissimo. Lui infatti si è sentito tradito da un amico. Giulia invece aveva detto che Carlo e Andrea non erano poi così tanto amici. Quindi la Mello con le sue parole ha dato di fatto ragione ad Andrea.

Dopo questi primi minuti, Dayane ha avuto modo di commentare ulteriormente la notizia e ha detto: “Sono contenta, se sono fidanzati beati loro”. Ha poi affermato che questo non la allontanerà dalla famiglia Beretta, con cui ha un buon rapporto ancora oggi. Lei continuerà comunque a vedere tutti. Poi è tornata sull’amicizia tra Beretta e Damante, dicendo che secondo lei Carlo non si sarebbe messo con Giulia essendo troppo amico di Andrea. “Se è così ha fatto uno sgarbo all’amico”, ha aggiunto.

In un secondo momento, Dayane ha anche detto che se Carlo ha voluto la De Lellis allora se la può tenere, nel senso che va bene così. Lei non ha una grande considerazione della De Lellis e questo è sempre più chiaro. L’aveva già criticata tempo fa, oggi ha detto che guardando le stories su Instagram di Giulia non le ispira nulla.