Dayane Mello spara a zero su Salemi e De Lellis: parole al veleno al Gf Vip

Tempo di gossip al Gf Vip 5: Dayane Mello e Tommaso Zorzi si sono ritrovati a parlare di alcune conoscenze in comune. Lo spunto è arrivato dalla parete con tutte le foto di concorrenti delle passate edizioni, tra cui ci sono anche Giulia Salemi e Giulia De Lellis. Ed è proprio contro di loro che si è lanciata Dayane! A quanto pare alla modella non stanno molto simpatiche le due Giulia e non si è tirata indietro dal raccontarlo a Tommaso, che è pure amico di entrambe. La prima di cui ha parlato è stata Giulia Salemi, che ha anche incontrato dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. In questa occasione pare non abbia avuto una buona impressione di lei, perché, stando al suo racconto, Giulia non l’avrebbe salutata pur conoscendola. Dayane non ha gradito il comportamento di Giulia anche perché era reduce da un’esperienza condivisa con Stefano Sala nella Casa. Per questo motivo Dayane ha pensato che avrebbe meritato almeno un cenno, visto che è la mamma della figlia di Stefano, con cui è diventata amica. Ma questo è stato solo un episodio che ha raccontato, perché c’è altro.

Dayane Mello contro Giulia Salemi al Gf Vip: “Malata di fama”

Ha detto che non sono mai state amiche dopo aver sfilato insieme a Venezia, hanno sempre avuto un rapporto molto distante. Dopo il Gf Vip, Dayane ha accompagnato Sofia a Roma per la finale e tutto è successo nell’albergo. Lei è andata a salutarla, ma la reazione della Salemi pare sia stata molto distaccata: “Io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace, è affamata di fama. Neanche un come stai”. Da quel momento ha pensato fosse una persona superficiale e questo episodio le ha dato particolarmente fastidio. Dayane e Tommaso hanno concordato sul fatto che la Salemi in fondo sia buona, ma su alcune cose è molto concentrata e non vede altro. Dayane però ha aggiunto: “Ma finché non ha raggiunto la fama non era felice. E questa cosa non valorizza le persone”. Poi la sua attenzione si è spostata su Giulia De Lellis. Indicando la sua foto sulla parete su cui ci sono tanti scatti di ex concorrenti del Gf Vip ha detto: “Un’altra che mi sta sul ca…o è lei”.

Gf Vip, a Dayane Mello non piace Giulia De Lellis: Zorzi difende l’amica

Per essere sicuro di aver capito bene, Tommaso ha fatto il nome della De Lellis e Dayane ha confermato che parlava proprio di lei. Zorzi ha difeso la sua amica (qualche giorno fa aveva parlato anche della storia con Damante) e ha parlato di lei benissimo. Ha raccontato a Dayane che in realtà Giulia è una ragazza in gamba, veramente buona e brava nel suo mestiere. L’ha elogiata e la Mello è sembrata disposta a fidarsi delle parole di chi ha conosciuto la De Lellis. Lei infatti pare l’abbia solo incrociata in una trasmissione qualche anno fa.

Dayane che parla male di Giulia Salemi con Tommaso che è suo amico ✈️???? #gfvip — Elena???? (@3lenalien) September 24, 2020