Una serata noiosa quella del 16 gennaio 2023 per il pubblico di Canale 5 e per la madre di uno dei gieffini più amati di questa edizione

Stasera il Grande Fratello Vip 7 non sta regalando chissà quali emozioni. Anzi, il pubblico di Canale 5 si sta lamentando sui social network per via dei blocchi scelti per questa 28esima puntata. Fatta eccezione per qualche momento, la serata non ha catturato l’attenzione dei telespettatori. In particolare, c’è chi si lamenta sui social network senza trattenere il disappunto sui blocchi di questa puntata ed è una persona molto vicina a un concorrente. Si tratta di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi.

L’ex volto della TV italiana degli anni ’80 ’90 si è lasciata andare a un’opinione molto popolare sul web stasera:

“Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile. Speriamo solo in una soddisfazione almeno”

Le sue parole rispecchiano quelle condivise nelle ultime ore dai telespettatori, probabilmente delusi perché avrebbero voluto vedere qualcos’altro di più avvincente. Invece, gli unici momenti che hanno soddisfatto le aspettative nella puntata di stasera del GF Vip 7 sono stati quelli dedicati a Oriana Marzoli. Quest’ultima sembra ormai aver rubato la scena ad Antonella Fiordelisi, come lo stesso Alfonso Signorini pare voler far notare.

La gieffina venezuelana riesce a intrattenere il pubblico e a tenerlo incollato al piccolo schermo. Infatti, è in tendenza su Twitter – insieme a Daniele Dal Maro, con cui ha instaurato un rapporto speciale – dall’inizio della puntata. In particolare, la parte dedicata al confronto tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich ha parecchio annoiato il pubblico, in quanto non si è arrivati neppure a una conclusione concreta.

Il momento dedicato a Nikita Pelizon non ha avuto l’effetto desiderato. Quest’ultima ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Valerio, il quale le ha semplicemente fatto capire che fuori dalla Casa c’è ancora “un esercito” che la sta sostenendo. Nulla di nuovo. E niente di nuovo neanche quando sempre Nikita è stata protagonista di una discussione con Luca Onestini.

A regalare qualche emozione ci ha pensato Davide Donadei, il quale ha parlato della sua situazione familiare assai complicata, per via dell’arresto del padre, avvenuto quando aveva solo 4 anni. La storia ha commosso il pubblico e anche i gieffini e i presenti in studio, tra cui Sonia Bruganelli.

Nessuna grande novità insomma per quanto riguarda la maggior parte dei blocchi di questa 28esima puntata del reality show di Canale 5 I telespettatori, a questo punto, avrebbero preferito che il momento dedicato a Oriana Marzoli durasse di più, in quanto è quella che è riuscita a regalare più tensioni ed emozioni allo stesso tempo.

Attilio Romita, a un certo punto, pare prendere la situazione in mano, con le sue dichiarazioni fatte in confessionale e svelate in diretta con una clip. Il giornalista ha duramente criticato Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, accusandoli di aver preso le redini della Casa comandando anche sui momenti svago. Peccato, però, che stasera Attilio abbia preferito parlare con un tono più dolce evitando gli scontri.

Cinquanta blocchi per queste cretinate, ma 10 minuti per la dinamica Oriana-Daniele che ha retto l’intera settimana? #gfvip #oriele — calm (@alias0nothing) January 16, 2023

Sempre piu sconvolta da quelle persone e da come hanno gestito i vari blocchi in puntata…hanno montato lo 0,1% dello schifo su nikita hanno voluto accontentare un po il web che insorgeva ma alla fine non si é visto nulla e anzi l ego di quei pagliacci é aumentato #gfvip — Smurfette10 (@Smurfette10) January 16, 2023

Ma stasera chi ha deciso i blocchi?!?! Tutto horror e no sense ???????????? parlano di coppie mai esistite e fake! Ma parlate della vita reale e delle coppie vere di questa casa!! #donnalisi #gfvip #incorvassi — È come un Fratellone (@gorettisanta1) January 16, 2023