Gnocchi non ha recepito il messaggio quando Signorini lo ha rimproverato in diretta: adesso è necessario un intervento diretto

Charlie Gnocchi non ha imparato la lezione e oggi ci è ricascato: nuove parole spinte su Oriana Marzoli al GF Vip 7, troppo spinte secondo il Web ma non secondo chi era presente durante la chiacchierata. Da una parte c’è chi pensa, come probabilmente i Vipponi stessi, che siano “chiacchiere da bar”, dall’altra parte c’è invece chi sostiene, e non ha mica torto, che fare battute sessuali su Oriana reiterate nel tempo sia troppo. Non è la prima volta che accade ma la speranza era che Charlie avesse recepito il messaggio quando nel corso di lunedì Alfonso Signorini lo ha rimproverato.

In realtà il conduttore non ha parlato in modo aperto e chiaro dei fatti, non ha spiegato al pubblico della prima serata cosa fosse successo. Forse hanno ritenuto fosse meglio così, visto che Charlie ha decisamente esagerato con i commenti su Oriana. Quando Signorini gli ha fatto capire che è meglio tenere la bocca chiusa, riferendosi a queste frasi oscene, e ha fatto il nome della concorrente, Gnocchi ha risposto che erano battute da uomo a uomo. Ed è convinto di questo visto che anche oggi ha fatto battute simili. Non è servito neanche beccarsi del “pervertito” da Onestini e Spinalbese.

Mentre era in piscina con Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e Edoardo Donnamaria, durante la chiacchierata Charlie ha detto che Oriana potrebbe risvegliargli certi stimoli. “Ma posso mettermi sotto il letto con lei o no?”, ha detto informandosi sulla presenza o non presenza delle telecamere in quel posto. I concorrenti hanno infatti un letto contenitore, lo stesso usato da Cecilia e Ignazio nella Casa. Nessuno ha risposto a quella domanda, non contento Charlie ha ribattuto: “Lei mi fa sentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità”.

Salatino è sembrato cadere dalle nuvole perché in precedenza Charlie gli aveva confidato di avere problemi in tal senso. E Gnocchi ha confermato, ma ha aggiunto altro: “No, infatti voglio provare se con Oriana succede qualcosa”. Anche Edoardo ha fatto domande ma non tirando in ballo Oriana, parlando semplicemente di questo problema di Charlie. Quest’ultimo ha risposto: “Non succede niente. Ma magari Oriana mi dà una mano”. In tutto ciò Antonella Fiordelisi ha riso quasi di gusto di questa ironia, non è intervenuta nonostante Oriana sia una sua amica, così dice almeno. Anche gli altri due, a onor del vero, non hanno frenato Charlie e hanno riso.

Quando Salatino ha provato a mandare avanti la conversazione, ma non su Oriana bensì sul problema di Charlie, Gnocchi ha preferito cambiare discorso. Il motivo? Non gli sembrava il caso di parlare di certi argomenti in presenza di Antonella. Le frasi spinte di Charlie Gnocchi su Oriana hanno fatto infuriare i social, soprattutto perché è un comportamento che va avanti da giorni e che, soprattutto, non viene punito. Il GF Vip deve intervenire, perché continuando a non mostrare cosa succede il diretto interessato non impara la lezione e Oriana non si accorge di cosa viene detto di lei alle sue spalle. Insomma, un provvedimento è ormai necessario.

