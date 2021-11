Caos Alex Belli al GF Vip 6. Nelle ultime ore si sono accumulate una serie di dinamiche che al pubblico proprio non vanno giù. Anche alcuni fan di Soleil Sorge, che appoggiano solitamente il compagno di merende della loro beniamina, adesso appaiono confusi e spaesati. Insomma, Alex è riuscito a collezionare una serie di dinamiche disastrose agli occhi del pubblico una dopo l’altra e per questo adesso moltissimi lo vorrebbero fuori dalla Casa. Prima c’è stato l’accanimento verso Gianmaria Antinolfi insieme a Soleil, salvo poi parlare con lui dandogli consigli fraterni e apparentemente sinceri. Un po’ quello che fa sempre negli scontri: nelle clip è spietato, subito dopo ridimensiona il suo attacco. Una tattica che ormai molti hanno notato, ma ognuno fa il suo gioco ed è libero di farlo.

Dopo Gianmaria, Alex Belli è passato dalla parte del torto agli occhi del pubblico comportandosi in modo troppo ambiguo, sempre secondo il pubblico, con Soleil. Inizialmente la moglie Delia Duran, che dovrebbe essere ospite domani sera in puntata per un confronto stando alle anticipazioni del GF Vip 6, era tranquilla. Dopo il bacio, che loro hanno definito cinematografico, Delia ha cambiato rotta e si è detta delusa e ferita dal marito. Nonostante le sue parole, Alex Belli ha continuato a manifestare tutta la sua attrazione mentale verso Soleil e non ha intenzione di cambiare il loro rapporto.

Poi c’è stato l’attacco ad Aldo Montano con il conseguente scontro, molto forte ma nel quale Alex non riesce a comprendere i suoi errori. Anche in questo caso il pubblico si è schierato dalla parte di Montano, non nella totalità ma nella maggioranza almeno. E per concludere questa carrellata di passi falsi è arrivata la battuta infelice su Manuel Bortuzzo, con cui ha stretto un bel rapporto nella Casa. Ovviamente è difficile vedere la cattiveria nella battuta di Alex proprio per il rapporto che ha con Manuel, ma di sicuro c’è stato molto cattivo gusto. E soprattutto insensibilità verso altre persone disabili che magari vivono la disabilità con meno autoironia di Manuel.

Anche papà Bortuzzo si è scagliato contro Alex, così come tantissimi personaggi dello spettacolo e moltissimi telespettatori. Sono così tante le critiche arrivate e gli attacchi da costringere lo staff Instagram dell’attore a intervenire. Tra le stories del profilo hanno parlato del fratello disabile di Alex Belli:

“Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”

Battuta isolata su Manuel, certo, ma di sicuro fatta in un contesto e in un momento sbagliato. Lo staff difende ancora Alex Belli così: