GF Vip, Belli a rischio: la battuta sulla disabilità di Bortuzzo “inaccettabile”

Una frase infelice quella di Alex Belli su Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6. Questa volta l’attore compie un nuovo scivolone, che viene subito commentato sui social, in modo abbastanza negativo. Infatti, in molti stanno chiedendo la squalifica immediata per l’affermazione. Non è sicuramente un momento sereno per Alex, soprattutto fuori dalla Casa di Cinecittà. Sono tanti coloro che si stanno scagliando contro Belli dopo le ultime vicende. In particolare, ciò che è accaduto con Aldo Montano ha portato a delle reazioni negative da parte dei telespettatori.

E mentre tutti sostengono il campione di scherma, nella Casa l’attore si lascia andare a una dichiarazione che, a detta di molti, avrebbe dovuto assolutamente evitare. Alex si trova in compagnia di Soleil Sorge e Davide Silvestre. I tre scherzano tra loro parlando di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono”. L’ex corteggiatrice di UeD fa riferimento a qualcuno dei loro coinquilini che dovrebbe cadere per ultimo e Belli precisa: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

L’affermazione precede una grossa risata di Alex. La cosa che più scandalizza il pubblico è proprio questo, il fatto che l’attore si sia messo a ridere sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, facendo questa battuta. Soleil ridacchia di fronte all’affermazione, mentre da parte di Silvestri non c’è alcuna reazione. Davide preferisce restare in silenzio, probabilmente perché perplesso vista la battuta poco carina.

La situazione starebbe sfuggendo di mano all’attore di Centovetrine, che ora si ritrova ad avere contro anche colui con cui aveva intrapreso un rapporto di amicizia, ovvero Montano. La figura di Alex non è vista bene fuori, tanto che vari telespettatori attendono di vederlo al televoto per eliminarlo definitivamente dal gioco.

Solo la scorsa puntata, al GF Vip Soleil Sorge è stata ripresa da Alfonso Signorini. La gieffina si è ritrovata a doversi scusare per un’altra affermazione infelice e il conduttore non è stato per nulla dolce con lei. Questo l’ha portata ad avere un duro sfogo. Ed ecco che a subire un rimprovero potrebbe toccare presto a Belli.

Ma molti utenti sui social non chiedono un semplice rimprovero, bensì la squalifica. In tanti fanno notare che la sua battuta infelice in diretta televisiva potrebbe toccare coloro che soffrono di disabilità, compreso lo stesso Manuel. C’è anche chi prende le difese di Alex facendo notare che proprio Bortuzzo ironizza sulla sua condizione.

Sono sicuramente molti di più coloro che si dichiarano disgustati da tutto questo e che vorrebbero una vera punizione.