Soleil crolla nella notte dopo la strigliata di Signorini: chi l’ha rincuorata

Le dinamiche tra Soleil Sorge, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi sono al centro della sesta edizione del GF Vip. Tra critiche feroci, accuse, baci rubati e velati insulti per l’influencer italoamericana non c’è pace. Ad aggiungere carne al fuoco è stato lo stesso conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, che ha praticamente zittito la 27enne commentando aspramente la frase infelice che ha pronunciato rivolta a Gianmaria Antinolfi.

Durante la puntata del GF Vip del primo novembre 2021 i toni sono stati piuttosto accesi. Alfonso Signorini, in collegamento con gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, ha colto l’occasione per dare una strigliata a Soleil Sorge, accusata da più parti di usare un linguaggio molto offensivo.

Come mostrato da Federica Panicucci durante la puntata di “Mattino 5” del 2 novembre 2021, Soleil, che durante la puntata del GF Vip è apparsa più fredda che mai, è scoppiata a piangere nella notte in seguito alla discussione con Signorini, consolata proprio dalla persona a cui ha rivolto le pesanti parole, Gianmaria Antinolfi. Parlando con quest’ultimo la Sorge, tra le lacrime, ha giurato che “non augurerebbe mai l’acido a qualcuno”.

GF Vip, scontro tra Signorini e Soleil

La ragazza, qualche giorno fa, aveva parlato così del suo coinquilino Gianmaria Antinolfi, per il quale non nutre particolare simpatia: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. Queste pungenti parole hanno scatenato l’ira di alcuni telespettatori, che hanno accusato Soleil di essere troppo “cattiva”. Lo stesso staff dell’imprenditore campano ha chiesto alla produzione del GF Vip di prendere provvedimenti disciplinari contro di lei. Un’altra fetta del pubblico invece pensa che è evidente che Soleil ha usato una metafora e che non bisogna prendere alla lettera ciò che ha detto.

Viste le pesanti critiche Signorini ha quindi rimproverato la Sorge. La gieffina ha provato a scusarsi, continuando però a giustificare il suo linguaggio e rimanendo ferma nella sua posizione:

“Io chiedo scusa per aver dato dello scarafaggio, anzi no… Mi dispiace aver utilizzato un termine così forte con l’acido, ma non era mia intenzione assolutamente tirare in ballo questo tema. Io lotto sempre contro queste cose, era in senso figurativo”.

A questo punto Signorini, visibilmente infastidito, ha sbottato, ribadendo che che non importa cosa volesse dire Soleil: ciò che è grave è la scelta del linguaggio e soprattutto la scelta inappropriata della parola “acido”, chiudendo bruscamente la conversazione.

Non è la prima volta che la Sorge finisce al centro delle polemiche per il suo modo di esprimersi. Un’altra inquilina del GF Vip, Raffaella Fico, si è detta offesa dalla frase “Bye B**ch” proferita da Soleil tanto da voler procedere contro la 27enne per vie legali.

La Fico, ospite della Panicucci, ha commentato la strigliata di Signorini dicendo che Soleil non sa chiedere scusa e non si rende conto di quanto possano ferire le sue parole.