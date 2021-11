Bortuzzo e l’agghiacciante frase di Belli: papà Franco e staff reagiscono

Non si placano le aspre critiche verso il comportamento di Alex Belli, tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip. Questa volta a condannarlo sono delle frasi infelici da lui pronunciate alle spalle di Manuel Bortuzzo. L’attore di “CentoVetrine” ha fatto ironia sulla condizione del 22enne nuotatore che ha perso l’uso delle proprie gambe in seguito ad una sparatoria. Dopo la pioggia di feroci critiche dirette a Belli da parte del pubblico sul web a farsi sentire è lo staff di Bortuzzo e papà Franco.

GF Vip, interviene lo staff di Bortuzzo

I microfoni della produzione hanno intercettato l’attore mentre si trovava nel giardino della Casa con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Nel corso di una chiacchierata gioviale il 38enne, che stava discutendo di eliminazioni dei concorrenti, si è lasciato andare alla battuta incriminata: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. La frase è stata accolta da grasse risate da parte della Sorge mentre Davide è rimasto in silenzio, visibilmente imbarazzato. Il popolo del web, invece, si è scatenato. Molti telespettatori chiedono addirittura a gran voce l’eliminazione dell’attore dal reality. A chiedere provvedimenti alla produzione del GF Vip, attraverso delle storie pubblicate sul profilo Instagram del nuotatore, è anche lo staff di Manuel Bortuzzo.

Lo staff ha anche condiviso alcune storie Instagram di telespettatori indignati e allibiti da ciò che hanno sentito. Tra essi molti ragazzi in condizioni di disabilità che si sono sentiti offesi dalle parole di Alex Belli. A dire la sua è stata anche Miryea Stabile, influencer vincitrice de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” 2021 e concorrente della quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” che ha parlato di “cattiveria umana”.

Il team del giovane nuotatore ha anche precisato che, come d’altronde ipotizzato da molti telespettatori, Manuel magari non si sentirà offeso da queste parole perché è un ragazzo molto autoironico. Molti però sono del parere che in ogni caso non è giusto che chi tratta un tema sensibile come quello della disabilità con così tanta leggerezza la possa “passare liscia”.

Inoltre è anche giunta la ferma condanna nei confronti del marito di Delia Duran da parte del padre di Bortuzzo, Franco: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”.

GF Vip, Alex Belli nell’occhio del ciclone

L’avventura al GF Vip di Alex Belli si sta rivelando davvero problematica. L’attore, sposato con Delia Duran, è finito al centro delle polemiche per essersi trovato spesso in atteggiamenti alquanto intimi con Soleil Sorge tanto da scatenare l’ira della moglie. Poi è stato duramente attaccato per aver scherzato sulla rovinosa caduta di Nicola Pisu, quest’ultimo prontamente difeso dalla madre Patrizia Mirigliani. In più qualche giorno fa ha avuto una grossa lite con Aldo Montano. Resta da vedere cosa deciderà di fare la produzione del GF Vip e se Belli capirà la gravità della situazione e si scuserà per ciò che ha detto.