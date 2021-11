Patrizia Mirigliani, ira su Manila e Alex: Nicola deriso, mamma reagisce

Piovono critiche verso due inquilini della Casa più spiata d’Italia: gli incriminati sono Alex Belli e Manila Nazzaro. A criticarli aspramente su Instagram è arrivata la madre di un altro gieffino, Nicola Pisu. Patrizia Mirigliani, figlia del patron del concorso “Miss Italia” Enzo Mirigliani, ha scelto di intervenire dopo che Pisu è stato praticamente preso in giro da Belli e la Nazzaro dopo essere caduto.

Qualche giorno fa è giunta la notizia che Nicola Pisu si è fatto male in seguito ad un incidente all’interno della Casa. Oggi non si conosce ancora lentità del danno subito dal 32enne. Si vocifera che il ragazzo si sia addirittura fratturato il coccige dopo l’accaduto. A fare scalpore però sono stati alcuni commenti dei coinquilini di Nicola, da molti giudicati insensibili. Alex Belli e Manila Nazzaro, chiacchierando alle spalle di Pisu, non solo hanno trattato con leggerezza la questione, ma ci hanno pure scherzato su. Da qui l’ira della madre di Pisu, che si è sfogata su un post di Instagram:

La Mirigliani ha difeso il figlio dicendo che pensa sia assurdo che qualcuno osi ridere su una situazione che potrebbe rivelarsi abbastanza grave. Si attendono tuttora le lastre che potrebbero confermare la frattura e fare chiarezza sulla vicenda. Ma quali sono state le parole proferite dai gieffini?

La Nazzaro ha parlato di Nicola dicendo: “Quello si è fatto male da un’altezza di 15 centimetri…“. Dopo di che la conduttrice si è lamentata per non essere stata salutata da Pisu in mattinata. A questo punto Belli ha pronunciato una frase abbastanza infelice:

“Ma a Nicc non gliene frega niente… Adesso è il coccige, poi per il resto potete nominarlo…”

Il popolo del web è insorto contro l’atteggiamento dei due commentando l’avventura di Pisu nella Casa, che sembra essere poco considerato dai suoi compagni di avventura.

GF Vip, Patrizia Mirigliani in difesa di Nicola Pisu

Non è la prima volta che l’imprenditrice 64enne interviene in difesa del figlio, avuto dalla relazione con Antonello Pisu. La Mirigliani ha già commentato il flirt di Nicola con la showgirl Miriana Trevisan. Durante la puntata del GF Vip del 25 ottobre c’è stato anche un incontro tra Pisu e la madre nel giardino della Casa. In quest’occasione la Mirigliani ha consigliato al figlio di “non correre troppo” con la Trevisan, precedentemente apostrofata dal suo staff come “strega che ammalia”.