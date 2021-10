Patrizia Mirigliani: vis a vis con Miriana e Pisu, scontro con Volpe e Sonia

Patrizia Mirigliati si reca nella Casa del GF Vip 6 per avere il confronto tanto atteso con Miriana Trevisan. Quest’ultima ha instaurato un rapporto speciale con Nicola Pisu e questo sembra non piacere per nulla alla patron di Miss Italia. Proprio lei ha condiviso una chiara frecciatina, seguita dallo staff che segue il profilo Instagram del gieffino, contro la showgirl. Signorini non ha perso tempo e ha fatto sapere a entrambi cosa stava appunto accadendo fuori. E, ovviamente, c’è stata un’altra svolta.

La reazione della Mirigliani ha portato la Trevisan a fare dei passi indietro. Non solo, gli altri coinquilini hanno cercato di far riflettere Nicola, ipotizzando che Patrizia potrebbere aver ragione ad avere dei dubbi su Miriana. Stasera, in prima serata, la showgirl continua a mostrarsi ferita dal comportamento della Mirigliani. A detta sua, avrebbe dovuto parlare direttamente con il figlio, anziché attaccare lei. Negli ultimi giorni, c’è stato un avvicinamento tra Miriana e Nicola. Hanno trascorso nel letto dei momenti intimi, su cui lei ha chiesto a Pisu di essere riservato.

Il gieffino ha mantenuto la promessa e agli altri coinquilini non ha rivelato nulla di quanto accaduto. Questa sera, la Trevisan confessa: “Volete sapere se ci siamo dati un bacio? Mezzo”. Ed ecco che Nicola incontra sua madre Patrizia nel giardino della Casa. Innanzitutto, la Mirigliani precisa che non pensa assolutamente che suo figlio sia fesso, ma crede che sia “una persona straordinaria”.

Gli fa presente che fuori è molto amato dal pubblico. Detto ciò, ci tiene a precisare che il messaggio da lei condiviso su Instagram “era un gioco”. Non vuole che qualcuno possa approfittare della sua bontà, ma sottolinea: “Non era un messaggio che era rivolto a nessuno in particolare”. Dunque, con questo la Mirigliani confessa che il suo riferimento non era sulla Trevisan.

Crede che la sua felicità debba dipendere soprattutto da se stesso: “Se tu sei felice, sei innamorato, senti dei sentimenti sono felice per te, perché riesci finalmente a trovarti”. Afferma di essere una donna che non ha paura e non si nasconde dietro a niente. Dopo l’esplicita domanda di Signorini, Patrizia conferma di non avere alcun problema con Miriana.

Non la cita direttamente nel suo lungo discorso perché ha capito che in questa conoscenza non ci sono delle stabilità. Non vuole giudicare o criticare, ma d’istinto cerca di proteggere suo figlio da un’eventuale delusione. Ma Nicola al GF Vip resta fermo nella sua posizione: continuerà a stare vicino a Miriana e ad alimentare il loro rapporto.

A questo punto, arriva in giardino anche la Trevisan, la quale ribadisce di essere stata sempre chiara: non è innamorata, però prova attrazione. Si trova d’accordo con la Mirigliani sul fatto che, una volta usciti dal reality, la loro eventuale relazione potrebbe non funzionare. E questo potrebbe rappresentare una grave delusione per Nicola, che non ha un passato semplice.

“Ti dico che io non faccio commenti sull’età perché avendo avuto il padre di Nicola di 10 anni meno di me… Essendo una donna che lavora nel mondo delle donne, non giudico con questo tipo di aggressività”

Crede che Miriana sia una persona positiva, sotto certi aspetti, nel percorso di suo figlio, ma a quest’ultimo consiglia di non correre troppo “perché potrebbe rimanere una semplice amicizia”. E questo è ciò che dichiara anche la stessa Trevisan.

“Non voglio, visto quello che abbiamo passato, una delusione che in questo momento non gli farebbe bene”

Alfonso dà la parola ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima si dice sicura del fatto che i due dovrebbero viversi liberamente quello che potrebbe nascere tra loro nella Casa. Stessa opinione ha la moglie di Bonolis, che però trova comunque giusti di dubbi della Mirigliani.

Quest’ultima non vuole che passi un messaggio sbagliato, in quanto non vuole frenare suo figlio, bensì crede che lui ora debba avere altre priorità. Dunque, frena le due opinioniste, sebbene Sonia confermi di avere in parte il suo stesso pensiero.

Dopo anni difficili, è anche giusto che Nicola viva le sue emozioni liberamente, secondo la Volpe. Patrizia si scalda, ma lo scontro a distanza finisce comunque così.