Patrizia Mirigliani avverte Nicola su Miriana, lo staff: “Strega che ammalia”

La patron di Miss Italia vorrebbe mettere in guardia suo figlio sulla Trevisan; intanto, sul profilo social di Instagram del gieffino compare un post che non lascia spazio ai dubbi

Sembra proprio che la storia di Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6 non convinca chi sta vicino a lui. In particolare, a parlare sui social network ci pensano sua madre Patrizia Mirigliani e il suo staff. Mentre quello della patron di Miss Italia è un messaggio in codice, sul profilo ufficiale di Nicola compare un vero e proprio attacco nei confronti di Miriana. Chi gestisce l’account social del gieffino non si fida per nulla della showgirl e lo dice apertamente, senza peli sulla lingua.

Un duro attacco quello che viene riservato alla Trevisan. “Situazione sentimentale attuale”, scrive lo staff su un particolare collage di foto. Da una parte si vedono Nicola e Miriana seduti vicini sul divano, mentre accanto vi è l’immagine di Amelia, il personaggio immaginario di fumetti e cartoni Disney, nota per essere l’acerrima nemica di Paperone. Dunque, lo staff intende dipingere la showgirl proprio attraverso la famosa papera.

“Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola”

Il messaggio è chiarissimo e probabilmente Alfonso Signorini domani ne parlerà con Nicola Pisu, per renderlo informato su ciò che sta accadendo fuori. I suoi cari non sembrano per nulla voler approvare questa storia che sta nascendo nella Casa di Cinecittà. In realtà, è stato proprio il gieffino inizialmente a mostrarsi fortemente interessato alla showgirl.

Quest’ultima trova tale situazione abbastanza difficile, tanto che fatica a lasciarsi andare. Si dichiara interessata e lei stessa ha confermato che, se non fossero all’interno del reality show, fuori avrebbe subito dato una possibilità al loro rapporto. Il fatto che siano sotto le telecamere 24 ore su 24 e che suo figlio Nicola possa vederla in queste dinamiche la frena parecchio.

Ora a cercare di frenare, invece, Pisu ci pensa anche sua madre Patrizia. La Mirigliani, invece, condivide una foto di Nicola al GF Vip, su cui scrive un acronimo. Come un messaggio in codice, si legge: “N.F.P.I.G.”. Cosa vorrà dire la patron di Miss Italia? In realtà, sembra abbastanza chiaro il messaggio. Le lettere dovrebbero corrispondere a questo avvertimento: “Non farti prendere in giro”.

Cosa farà Nicola una volta che avrà visto questi messaggi negativi? Lui appare abbastanza preso e con una bella cotta in corso. Nei giorni scorsi, i telespettatori l’hanno visto organizzare una cena a lume di candela per la Trevisan. Una serata speciale per i due concorrenti, che si è conclusa con dei baci! Sebbene continui a frenare la nascita di questa love story, Miriana pare non voler rinunciare a Pisu.

Ovviamente, bisogna ancora attendere per scoprire cosa accadrà davvero dei due e se il loro rapporto si evolverà!