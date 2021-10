GF Vip, Miriana Trevisan cede a Nicola: notte romantica, cos’è successo

Al GF Vip sembra farsi spazio una nuova coppia, quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il nipote del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, ha organizzato una cena a lume di candela per l’ex moglie del cantante Pago. La serata, trascorsa nella Nave dell’Amore, si è conclusa con coccole e baci affettuosi.

Ieri sera Nicola Pisu ha chiesto alla troupe del Grande Fratello di utilizzare la parte più lussuosa della casa per avere uno sfondo romantico per una serata dedicata a Miriana. Quest’ultima si è detta molto lusingata, soprattutto dopo aver visto la cura con cui Nicola ha preparato tutto.

Quest’ultimo si è vestito di tutto punto per accogliere la showgirl, occupandosi anche del menu da consumare. Al suo arrivo l’ha accolta con due rose: una bianca, come simbolo della purezza, e una rossa, simbolo della passione. Dopodiché, l’ha fatta accomodare al tavolo, curato nei minimi dettagli. In più, accanto alla Nave dell’Amore era pronta una vasca idromassaggio.

Durante la cena, che comprendeva i piatti preferiti di Miriana, tra cui una tartare di carne a forma di cuore, i due hanno avuto modo di parlare a fondo in intimità. Al momento del brindisi iniziale, la showgirl ha detto di essere felice “come una bambina”. Dopo aver mangiato, i due sono riusciti ad avere dei momenti di privacy, in cui si sono confidati.

Miriana, un po’ titubante nonostante l’entusiasmo, ha ammesso di essere un po’ preoccupata riguardo alla differenza di età. Inoltre la 48enne ha detto di trovarsi in un momento della sua vita in cui sta cercando di capirsi a fondo in quanto donna.

I continui dubbi della Trevisan

Dopo questa profonda conversazione, i due si sono lanciati in un tango appassionato, durante il quale è scattato un bacio, anche se la Trevisan è apparsa ancora abbastanza fredda nonostante l’attrazione verso Nicola. A questo punto i due hanno deciso di conoscersi meglio raccontandosi il proprio passato e le loro precedenti relazioni. La serata si è conclusa con la coppia alla ricerca di un posto intimo.

Nonostante l’attrazione tra i due sia apparsa molto forte, la Trevisan successivamente ha detto che nutre ancora dei dubbi su Pisu, come d’altronde aveva ammesso qualche giorno fa. Parlando con Soleil Sorge la showgirl ha detto che “potrebbe annoiarsi” con lui, e che per ora non è sicura di come le cose si evolveranno. Fatto sta che è capitolata e il bacio è scattato.