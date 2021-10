GF Vip Miriana e Nicola: sviluppi non rosei, poi l’aereo di Patrizia Mirigliani

Miriana Trevisan e Nicola Pisu vicini, ma non abbastanza per far decollare una love story. Nel corso della puntata in prima serata del Grande Fratello Vip di venerdì scorso, è stato ampiamente trattato il legame speciale che si è venuto a creare tra l’ex moglie di Pago e il figlio di Patrizia Mirigliani. Alfonso Signorini ha provato a indagare e a capire se ci fosse spazio per la nascita di una relazione sentimentale. Nicola ha detto di essere prontissimo. Miriana ha frenato, ricordando che ha un’età differente rispetto al giovane e un figlio a casa che la guarda. Nonostante ciò, Pisu non ha mollato la presa e ha provato ad affondare il colpo d’amore nelle scorse ore, ricevendo però un secco ‘alt’!

Sabato sera, prima di cenare e partecipare al party della Casa a tema Gang di New York, Nicola e Miriana si sono allontanati dal gruppo, mettendosi a bordo piscina. Sdraiati, con tanto di coperta a ripararli dalla fredda aria di metà ottobre, hanno avuto un chiarimento, chiacchierando fittamente e dicendosi l’un l’altra come hanno intenzione di affrontare la situazione in cui sono capitati.

“Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco”, ha detto la Trevisan, ponendo un freno alle ambizioni di Nicola che sarebbe invece pronto a gettarsi anima e corpo in una storia seria con lei. A pesare, per Miriana, è la situazione esterna. Pensieri e riflessioni anche sull’età. Pisu ha 32 anni, lei 48 (a breve, l’8 novembre, spegnerà 49 candeline). “Però l’età non conta, nel senso che io non ho 18 anni. Lì sarebbe diverso. Così non c’entra”, il ragionamento di Nicola

“Dimmi i dubbi che hai su di me”, ha incalzato il ragazzo. L’ex di Pago è quindi tornata a ribadire che prima di fare dei passi in avanti deve valutare determinate cose. Non solo: si è anche detta infastidita dal fatto che alcuni inquilini della Casa abbiano iniziato a trattare la questione come se lei stessa già fosse parte di una coppia vera e propria.

Dall’altro lato Miriana ha puntualizzato a Pisu che prova per lui interesse sia dal punto di vista fisico sia da quello caratteriale. Ciò però non basta per farla sciogliere: “Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento”.

“Io non gioco con le persone, ce la metto tutta per stare con una persona e vorrei stare con te”, ha replicato Nicola, che ha poi fatto una domanda diretta e a bruciapelo alla showgirl campana: “Tu hai interesse verso di me?”

A questo punto Miriana è andata in confusione. Dopodiché ha rimesso in ordine le idee, spiegando che, a GF Vip terminato, non esclude l’ipotesi di allacciare un legame più profondo. Pisu è di nuovo tornato all’attacco, cercando maggiori garanzie. “Dal momento in cui io dovessi pensare che non mi interessi te lo dico”, ha concluso la Trevisan che pare aver preso una decisione definitiva. Finché rimarrà nella Casa non andrà ‘oltre’.

Poche ore prima del confronto, nei cieli sopra la dimora di Cinecittà è spuntato un aereo. “Nichi sei il mio cuore, Tvb mamma”: questo il messaggio recapitato a Pisu da mamma Patrizia Mirigliani. La dedica è giunta nella giornata di sabato, quindi dopo che era ormai debordata la notizia dell’avvicinamento del giovane alla Trevisan. Evidentemente anche Patrizia non ha nulla da ridire sulle mire amoroso del figlio.