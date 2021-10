GF Vip, Pago e Miriana: la Enardu rompe il silenzio, non manca la frecciata

In molti aspettavano la reazione di Serena al confronto che i due ex coniugi hanno avuto nella Casa di Cinecittà ed ecco che oggi accontenta tutti

Serena Enardu torna a parlare di Pago e Miriana Trevisan. Attraverso una diretta su Instagram, l’ex tronista di UeD dice la sua sull’incontro che i due ex coniugi hanno avuto al Grande Fratello Vip 6, nel corso della nona puntata. Ammette che le è piaciuto molto questo confronto, in quanto sono riusciti a dare un messaggio forte e bello. Fa notare che per amore del loro figlio Nicola e per quello dell’amicizia che ora li lega, Pago e Miriana sono riusciti a creare negli anni un bellissimo rapporto.

“Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore”, dichiara oggi la Enardu, rispondendo alle domande dei fan. Non può che essere felice per Nicola ed è convinta che quando quest’ultimo ha visto i suoi genitori durante questo confronto in diretta “si è emozionato da morire”. Serena è sicura che in una coppia passione e gelosia potrebbero compromettere il sentimento dell’amore, perché si è un po’ egoisti. Quando non ci sono “rimane proprio il sentimento dell’amore”.

La Enardu risponde anche a un’altra domanda riguardante il cantante, visto che lo conosce abbastanza bene: è davvero noioso come ha dichiarato la Trevisan? Ebbene, Serena conferma. Ci tiene a sottolineare che Pacifico Settembre è una persona bravissima e onesta, alla quale non si può rimproverare quasi nulla “se non la sua leggera passività”. La sensazione di brio di cui una donna come lei ha bisogno, Pago la dedicherebbe solo ai suoi spettatori.

Infatti, lei stessa ha notato che quando è sul palco “è fantastico”. L’ha sempre guardato con ammirazione e crede che sia “un animale da palcoscenico”. Ma quando scende da quel palco “si trasforma in un orso” e non sa perché. Dà, dunque, ragione a Miriana e avrebbe voluto che lei avesse fatto altrettanto quando prese parte a Temptation Island Vip e fu colpita un po’ da tutti.

“Mi aspettavo da lei che dicesse ‘ca…o Serena ha ragione”, afferma oggi la Enardu. Ma precisa che non tornerebbe mai insieme a Pago, non è più innamorata di lui. Nonostante ciò, è comunque felice se sa che lui sta bene. Inoltre, è consapevole che non potrebbe instaurare con lui lo stesso rapporto che ha con la Trevisan.

Alla base della loro amicizia c’è un figlio e questo ha una grande rilevanza, secondo Serena. Rispondendo ad altre domande, dichiara che Miriana non si è mai intromessa nella sua relazione con Pago, esattamente come lei non ha fatto nel loro rapporto. Si sono incontrate solo una volta e lancia un’altra frecciata riguardante il periodo in cui lei e il cantante tentavano di risolvere i loro problemi di coppia in tv, prima a Temptation Island e poi al GF Vip 4.

In quelle due situazioni, la Trevisan è invece intervenuta dicendo la sua e su questo punto la Enardu sembra avere le idee ben chiare.

“Ha un po’ colto la palla al balzo, per un discorso lavorativo. Sul momento mi ha dato fastidio, perché non capivo. Ho capito poi che era anche il suo lavoro”

A questo punto della diretta, qualcuno chiede a Serena come mai oggi Miriana non la stia più nominando: “Non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”.

Questa è la spiegazione che la Enardu si dà quando nota che la Trevisan non si è mai, privatamente, intromessa nella sua storia d’amore con Pago, per poi però farlo pubblicamente.