Pago, lezione d’amore e di stile al GF VIp: l’incontro con Miriana Trevisan

Il cantante torna nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua ex moglie, madre di suo figlio Nicola

A gran sorpresa questa sera Pago approda al Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto con Miriana Trevisan, sua ex moglie e madre di suo figlio Nicola. Per il cantante si tratta di un ritorno nel reality show, visto che ha preso parte alla quarta edizione. Signorini accoglie Pacifico Settembre, questo il suo nome, nel giardino della Casa, dandogli appunto il “bentornato”. Detto ciò, fa notare che Miriana ha bisogno del suo sostegno, in quanto non sta vivendo al massimo questa esperienza.

Per la Trevisan è poi arrivato il momento di rivedere l’ex marito in giardino. Non ha trattenuto le lacrime e lui le ha fatto notare che è “bellissima”. Le parole di Pago per Miriana sono dolcissime. Il cantante e la gieffina hanno dimostrato di avere un rapporto davvero molto bello. “Sei grandissima”, dichiara l’ex concorrente, che le comunica i saluti da parte di sua nonna, sua mamma e del loro figlio.

“Nicola ti ama, stai facendo un percorso bellissimo. Devi sorridere e devi ballare. Io ti ho visto che ballavi la prima volta, eri un angelo. Mike Bongiorno mi disse che eri un angelo”

Pago al GF Vip consiglia a Miriana di andare avanti e di mostrare tutta la sua forza. Questi ultimi anni per entrambi sono stati abbastanza complicati, ma si sono supportati a vicenda. “Ti sono successe delle cose più gravi, ma hai una forza, sei fortissima”, continua il cantante. Quest’ultimo le fa presente che sono tutti fieri di lei fuori.

Ed ecco che Signorini, vedendo la complicità tra i due, propone un terzo matrimonio. Ma Pago fa presente che stanno bene così e che rovinerebbero le cose altrimenti, ironizzando. Ricordano, inoltre, una loro vacanza in un castello, dove Miriana restò incinta di Nicola.

Adriana Volpe ci tiene dallo studio a salutare Pago, con cui ha condiviso l’esperienza nella Casa di Cinecittà due anni fa. “La tua entrata è stata una carezza al cuore per Miriana”, afferma l’opinionista.

E in effetti è proprio così. Ancora una volta, Pago e Miriana danno conferma al pubblico che due genitori separati possono mantenere un buon rapporto, lasciando perdere guerre inutili. Il cantante non ha bisogno di momenti trash per apparire e lo dimostra alla grande!

La storia di Pago e Miriana Trevisan

Sono stati sposati per dieci anni, precisamente dal 2003 al 2013. Anzi, per essere più precisi, sono convolati a nozze per ben due volte in questo arco di tempo. Ma ecco che nel 2013 la loro storia è giunta al capolinea in modo definitivo. Insieme hanno avuto un figlio, Nicola. Entrambi lo amano tantissimo e, attualmente, si trova insieme al cantante, visto che la madre è una concorrente del reality show di Canale 5.

Dopo la fine della loro storia, Pacifico Settembre e Miriana sono comunque rimasti in buoni rapporti. Infatti, hanno più volte precisato di provare reciprocamente affetto e non più rancore, anche per il bene del figlio. Infatti, oggi si definiscono fratello e sorella.