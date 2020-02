Miriana Trevisan difende il fratello di Pago e attacca Serena Enardu

Miriana Trevisan non entra nella Casa del GF Vip e oggi si schiera contro Serena Enardu

A Mattino 5, Miriana Trevisan spiega il motivo per cui ieri non è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Era stato comunicato che la showgirl sarebbe tornata in scena per incontrare nuovamente Pago e spiegargli cosa sta accadendo fuori dopo l’arrivo di Serena Enardu. La Trevisan svela che, in realtà, la comunicazione data era sbagliata. Da giorni, lei stessa sapeva che sarebbe entrato nella Casa il fratello di Pago, Pedro. In realtà, Miriana ammette di non essere mai stata contattata dal programma per la puntata di ieri sera. Intanto, a Mattino 5 si commenta quanto accaduto tra Pago e Serena nella serata di ieri. La stessa Federica Panicucci ammette di non comprendere il comportamento della Enardu e, in particolar modo, è d’accordo con chi non approva il ‘like’. Stiamo parlando del ‘mi piace’ messo da Serena ad Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip, pochi giorni prima di entrare nella Casa. Pago è venuto a conoscenza di questo ‘like’ proprio ieri sera durante l’incontro con il fratello Pedro.

Miriana Trevisan, gli attacchi di Serena Enardu contro la famiglia di Pago fanno discutere

“L’analisi di Serena? In realtà vorrei astenermi da questo. Conosco bene la famiglia, conosco bene il fratello. È una persona delicatissima, specialmente con il fratello, per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo. Penso stia pagando molte conseguenze Pacifico”, dichiara la Trevisan oggi a Mattino 5. In particolare, Miriana è apparsa dispiaciuta dalle parole utilizzate da Serena nei confronti della famiglia di Pago. “Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like. Avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione. Pacifico, in questo momento ha anche bisogno di parlare con gli amici e la famiglia, perché hanno tutt’altra idea”, continua poi la Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai non ha per nulla gradito l’atteggiamento utilizzato da Serena nella serata di ieri.

Miriana Trevisan pronta a proteggere il figlio: “Non vorrei che assistesse a un attacco del genere”

“Io non voglio entrare in questa situazione, io penso solo a mio figlio. Io non vorrei che mio figlio assistesse a un attacco del genere verso la famiglia di lui”, afferma la Trevisan a Mattino 5. Viene poi ricordato a Miriana quando lei stessa aveva consigliato a Pago si seguire il suo cuore. “Gli ho detto: ‘se la ami seguila’, ma se lei è corretta. Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia”, conclude Miriana. Gli ospiti in studio sembrano tutti essere d’accordo con la Trevisan, che vorrebbe vedere Pago nuovamente felice.