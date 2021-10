Patrizia Mirigliani: “Mio figlio ha problemi. Ricciarelli? Pochezza umana”

Torna a difendere suo figlio Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani. Il 32enne si trova attualmente al Grande Fratello Vip e la storica patron di Miss Italia non si tira indietro quando c’è bisogno di dare un’opinione su ciò che accade nella Casa. Questa volta, ne ha da dire su Katia Ricciarelli, che sembra essere riuscita a farla innervosire parecchio. In particolare, Patrizia ammette che non si aspettava di ritrovarsi di fronte a un determinato comportamento della soprano. Ma cos’è successo?

Dopo aver lanciato una bella frecciata a Manila Nazzaro, la Mirigliani difende ancora suo figlio Nicola, durante la puntata di Casa Chi. Nel corso del nuovo appuntamento condotto da Rosalinda Cannavò, non le manda a dire. “Non mi aspettavo questa pochezza umana”, ammette la madre di Pisu, senza peli sulla lingua, riferendosi alla cantante lirica. Ebbene, Patrizia non a per nulla apprezzato il fatto che la Ricciarelli abbia affermato più volte di non riuscire a capire Nicola quando parla.

Innanzitutto, la Mirigliani ci tiene a far presente che “nella Casa è entrato un ragazzo con tanti problemi, con un isolamento forte che ha creato negli anni”. Pertanto, crede che questa esperienza al GF Vip 6 per Nicola possa rappresentare “una bella palestra di vita”. Sta notando che dentro il reality il figlio sta mostrando le sue difficoltà. Di base, come già era chiaro un po’ a tutti, Pisu non è una persona molto espansiva. Detto ciò, Patrizia confessa che non le piacciono “alcune situazioni che si potrebbero evitare”.

A detta sua, gli altri concorrenti dovrebbero aiutare Nicola a inserirsi. Ma a lasciarla allibita è stato, appunto, l’atteggiamento di Katia Ricciarelli nei confronti di suo figlio. Ciò che ha dichiarato la cantante lirica ha lasciato interdetta la Mirigliani: “Quello che ha detto me le fa girare, molto”. La cosa che la fa arrabbiare è che Katia “è la mamma e la nonna di tutti”.

A questo punto, Patrizia fa presente che Nicola non è approdato nella Casa di Cinecittà come un “macho sicuro” e ci tiene a precisare che “non è un attore”. Ciò che nota è che suo figlio sta facendo dei grandi sforzi e, pertanto, la battuta fatta dalla Ricciarelli non se l’aspettava per nulla.

Anche in questa occasione, la Mirigliani dice la sua su Manila Nazzaro ed elogia Soleil Sorge. Quest’ultima, a detta sua, avrebbe compreso il problema di Nicola, tanto che “gli sta molto vicino”. E questa cosa la apprezza tanto.

Invece, su Manila sottolinea che “fa la paladina”, tentando di rendere importante la sua presenza nel reality. Però, vederla andare da Soleil e consigliarle di staccarsi da Nicola non le è piaciuto per niente: “Un femminismo che non mi piace”.