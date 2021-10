Al Grande Fratello Vip 6 le acque iniziano ad agitarsi anche fuori dalla Casa, mentre i concorrenti stanno provando a stabilire delle tregue. A sbottare oggi è stata Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola Pisu, che non ha gradito a quanto pare una frase pronunciata da Manila Nazzaro. Le due donne si conoscono da tantissimi anni, non a caso Manila ha spesso detto di conoscere Nicola da quando era un ragazzino. Il rapporto tra la Nazzaro e la Mirigliani è nato quando la bella foggiana ha partecipato a Miss Italia, vincendo la corona. Proprio la corona è stata oggetto di una bella frecciatina di Patrizia, che ha stupito qualcuno anche perché le due sono amiche. Questo almeno ha detto Manila nella Casa.

Tutto è dovuto a una frase pronunciata dalla Nazzaro a Soleil Sorge, alla quale ha consigliato di non appoggiarsi a Nicola e di trovare un’altra persona nella Casa da usare come spalla. Patrizia avrà letto un pizzico di cattiveria in queste parole e non è stata in silenzio. Su Instagram oggi ha scritto: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie Miss ogni tanto si sposta la corona”. Nel post c’è anche una foto di Manila ai tempi di Miss Italia e una corona che cade, per l’appunto. È evidente che Patrizia Mirigliani sia delusa da Manila Nazzaro. Magari sperava in una maggiore protezione da parte di Manila verso Nicola proprio in nome della loro amicizia. Signorini mostrerà a Manila questa frecciata nella prossima puntata?

La frase di Manila su Nicola non è andata in onda durante la puntata, in realtà, ma è stata portata a galla dalle opinioniste in studio. A dire il vero la Nazzaro non ha avuto l’opportunità di spiegarsi al meglio perché c’era un bel trambusto in studio e nella Casa. Altrimenti lei stessa avrebbe spiegato per bene il discorso che c’era dietro la frase su Nicola. Magari la signora Mirigliani ha trovato un video integrale del discorso di Manila a Soleil, ma era chiaro a molti che non fossero parole per denigrare il giovane Pisu. Semplicemente la Miss ha consigliato alla Sorge di trovare una spalla in una donna. In realtà l’impressione era anche che intendesse dire che il carattere di Nicola non si sposa bene con quello di Soleil, e questo è innegabile.

Non a caso tra i commenti al post della mamma di Nicola ce ne sono alcuni che difendono Manila. Per esempio in alcuni hanno scritto alla Mirigliani che non ha colto il senso del discorso di Manila e che la concorrente non intendeva in alcun modo deridere Nicola. Le hanno consigliato di rivedere i video e non lasciarsi condizionare dal parere del Web. Inutile dire che c’è anche gente che ha concordato con Patrizia Mirigliani e ha trovato fuori luogo e poco carina la frase di Manila Nazzaro su Nicola Pisu.