Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sulle presunte molestie di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 ai danni di Cristina Quaranta e Gegia. In queste ultime ore, è arrivata la replica dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Entrando nel dettaglio, le due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno accusato Bellavia di molestie.

In una sua recente intervista su Chi, Quaranta ha parlato di comportamenti poco idonei di Marco. Invece, Gegia è scesa nei dettagli: “Voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce”. Nel nuovo appuntamento di Casa Chi, Bellavia ha preso la palla al balzo per rispondere a queste forti accuse. Purtroppo l’ex conduttore si è ritrovato anche a fare uno scivolone.

“Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere”

Non è finita qui, infatti Marco Bellavia dopo il caos che l’ha visto protagonista al GF Vip 7 è andato avanti sulla questione. Con queste affermazioni, l’ex gieffino sembra voler non smentire totalmente le parole di Cristina Quaranta.

“Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra”

E ancora Bellavia ha continuato a parlare della questione sulle accuse di molestie mosse da Quaranta e Gegia chiedendo scusa su un suo eventuale atteggiamento poco carino.

“Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino”

Dove sta la verità? Neppure Marco Bellavia sembra saperlo. Eppure le due ex gieffine sono apparse abbastanza sicure della loro tesi. Intanto, in questi giorni è nato un mistero intorno all’assenza dell’ex concorrente in studio. Questo perché il manager di Bellavia ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto pensare.

A dare una risposta ci ha pensato Alfonso Signorini nei giorni scorsi. Il padrone di casa ha fatto sapere che non appena sarà possibile Marco tornerà nello studio.