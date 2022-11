Perché l’ex Vippone non è in studio insieme agli altri ex concorrenti? Ci sono persino gli squalificati, ma lui no: parla Alfonso

Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 continua a essere un protagonista anche dopo il ritiro. Lui ha abbandonato la Casa, ma il pubblico lo vuole ancora in studio. D’altronde ci sono gli squalificati, perché non accogliere anche chi è stato costretto ad abbandonare? Ginevra Lamborghini ha ricevuto il perdono, l’assoluzione e l’enorme regalo di continuare a partecipare alle puntate come se fosse un eliminato qualsiasi. In realtà, però, chi viene squalificato non dovrebbe più essere in studio.

Ma Alfonso Signorini, ormai si sa, ha costruito un GF Vip a sua immagine e somiglianza e si prende le libertà di modificare il regolamento del reality show quando gli pare e piace. Non a caso il pubblico è stufo di questi stravolgimenti, ma da tempo ormai, e vorrebbe tornare al gioco originale. I fan si lamentano quotidianamente della “versione Signorini” del GF Vip, che si evidenzia ancor di più quando le dinamiche e il divertimento nella Casa scarseggiano. Le differenze non sono poche e soprattutto sono sostanziali, ma se il regolamento può essere modificato allora perché non c’è Marco Bellavia in studio?

In un primo momento si è pensato dipendesse dal fatto che quando è uscito dalla Casa non era in perfetto equilibrio con sé stesso, come ha spiegato lui. Poi però il suo manager nei giorni scorsi ha fatto sapere che non arriva nessun invito per Bellavia in studio. Oggi è arrivata una versione differente direttamente dalle pagine di Chi. Nella posta indirizzata al conduttore, e direttore della rivista, è arrivata una lettera di una signora che si è firmata “Nonna” che domanda ad Alfonso perché Marco non c’è tra gli ex Vipponi. “Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma”, ha aggiunto. Questa la risposta di Signorini:

“Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto!”

“Appena possibile” per chi? Per lui oppure per gli autori? Perché se il manager ha parlato di mancato invito, allora è chiaro che Marco Bellavia parteciperebbe alle puntate del GF Vip. Insomma è chiaro a questo punto che le due versioni non combacino affatto e che qualcuno sta mentendo. I più maliziosi sorrideranno anche per questa lettera arrivata su Chi a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni dell’agente di Bellavia…