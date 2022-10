Marco Bellavia perché non è presente come ospite fisso durante le prime serate in diretta del Grande Fratello Vip 7 su Canale Cinque? Da tempo, tra gli affezionati al reality show condotto da Alfonso Signorini, circola tale domanda rimasta senza risposta fino a poche ore fa, quando sulla vicenda è intervenuto Tony Toscano, il manager dell’ex timoniere di Bim Bum Bam. Rispondendo ad un utente su Instagram, l’agente ha fatto chiarezza e ha spiegato che il fatto che il suo assistito non partecipi alle dirette è una decisione presa dal programma. In breve: non sarebbe Bellavia a non volere apparire, ma sarebbe l’organizzazione dello show a non invitarlo.

Tony, a domanda diretta (la presenza di Marco al GF Vip è una scelta personale oppure della trasmissione?), ha fornito una replica che non ha lasciato alcun dubbio in merito alla vicenda: “Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide”. Quel ‘purtroppo’ lascia ancor più l’amaro in bocca in quanto fa capire che Bellavia, molto probabilmente, auspicherebbe di poter sedere in studio come tutti gli altri concorrenti eliminati e squalificati dal gioco. Eh sì, perché quest’anno, vedi il caso di Ginevra Lamborghini, pure chi è stato cacciato perché ha violato il regolamento siede in studio in ogni prime time.

La protesta del pubblico del Grande Fratello Vip 7

Naturalmente, non appena è stato risolto il giallo relativo alla mancata presenza di Bellavia, diversi telespettatori che seguono le dinamiche dei ‘vipponi’ hanno iniziato a protestare sui social. Motivo? Hanno trovato incoerenti alcune scelte del programma, come appunto quella di invitare costantemente Ginevra, proprio colei che è stata cacciata dalla Casa più spiata d’Italia per una frase bullista nei confronti di Marco).

In effetti non vedere nella trasmissione la ‘vittima’, ma coloro che la hanno sbertucciata e attaccata a più riprese con termini dimenticabili (vedi anche Giovanni Ciacci) appare come un controsenso. Ma tant’è. Bellavia, dal canto suo, continua a seguire ciò che accade all’interno del loft di Cinecittà e, nelle scorse ore, ha chiesto apertamente, attraverso il suo account Twitter, la squalifica di Elenoire Ferruzzi che si è resa protagonista di una serie di interventi fuori luogo e sconsiderati.