Non si placa la bufera scatenatasi attorno a Elenoire Ferruzzi che, nelle scorse ore, si è resa protagonista al Grande Fratello Vip 7 di una serie di attacchi dimenticabili nei confronti di Nikita Pelizon. Sui social tantissimi chiedono la squalifica dell’influencer romana tutta unghie e ciglia. Tra la miriade di utenti sdegnati ce ne è uno che ha conosciuto molto bene la Casa più spiata d’Italia: Marco Bellavia. Esatto, proprio l’ex conduttore di Bim Bum Bam che, bullizzato, ha scelto di lasciare il gioco anzitempo a settembre. Bellavia, senza se e senza ma, attraverso un ‘cinguettio’ pubblicato su Twitter, si è schierato dalla parte di Nikita. Non solo: ha chiesto in modo netto la squalifica della Ferruzzi. Ed ora la gatta da pelare ce l’hanno Signorini & Co.

“Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”. Questa la presa di posizione di Marco Bellavia che ha poi scritto un secondo ‘cinguettio’ sulla falsariga del primo: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”.

Non c’è dubbio che il conduttore, dopo quel che gli è capitato, sia una voce che ha un certo peso sulle dinamiche del reality show di Canale Cinque. Con il suddetto tweet ora la patata bollente passa al demiurgo del Grande Fratello Vip, Signorini, e al suo team di autori. Ignoreranno la protesta del web e quanto esternato da Bellavia oppure procederanno con una punizione ferrea come avvenuto nel caso di Ginevra Lamborghini? Se ne saprà qualcosa di più giovedì, quando è prevista la prossima diretta in prime time.

Per quel che riguarda Elenoire, senza dubbio sta esagerando. Ha cominciato dicendo che Nikita “fa il malocchio e porta iella”, poi ha scandito che l’avrebbe “rovinata” laddove si fosse avvicinata ulteriormente a Daniele Dal Moro, per poi criticare il naso della modella, paragonandolo a quello di Pippo Franco (in questo caso in tanti hanno protestato e hanno parlato di body shaming). Finita qui? Manco per idea. Nella notte appena trascorsa, dopo che la Pelizon è transitata in giardino sotto il suo sguardo, ha spuntato per terra, sdegnata. Si, il limite è stato superato e qualcuno è bene che ponga un freno alla Ferruzzi. Non è escluso che si possa andare verso un’altra squalifica.