L’ex iena nonché ex gieffino vip punge la trasmissione che lo cacciò per via di alcune uscite dimenticabili

Elenoire Ferruzzi continua la sua battaglia dimenticabile contro Nikita Pelizon. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre l’influencer romana si è resa protagonista di un gesto maleducato (Nikita è passata in giardino e, quando se ne è andata, Ferruzzi ha sputato per terra in modo sprezzante). Dopodiché ha rincarato la dose con un confessionale alquanto ‘spigoloso’, per usare un eufemismo. Altrimenti detto Elenoire ha attaccato la Pelizon su quello che lei reputa un difetto fisico, criticando il naso della modella. Sui social i biasimi si sono sprecati, con molti utenti che hanno parlato di body shaming. Intanto anche alcuni ex gieffini vip delle scorse edizioni si sono fatti sentire, mugugnando velenosamente. Tra questi Filippo Nardi, cacciato dal Grande Fratello Vip 5 dopo una serie di uscite tutt’altro che entusiasmanti.

Ma si proceda con ordine: Elenoire e Nikita non si sopportano con la prima sul piede di guerra perché convinta che la modella faccia apposta ad avvicinarsi a Daniele Dal Moro per il quale Ferruzzi ha un debole. “Non ho detto che è a caccia di uomini. Ho semplicemente detto che se c’è qualcuno che sa che a un’altra piace, lei gli si fionda addosso”, ha chiosato in puntata Elenoire.

Terminata la diretta ha sottolineato ulteriormente la sua posizione, tramite un confessionale duro e fuori luogo. “Io – ha dichiarato – non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, i piatti, la spesa, non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto”.

Su Instagram, in merito alla questione, si è espresso Filippo Nardi, sotto al post di un sito che ha riportato le parole della Ferruzzi. “E quest’anno anche il body shaming è ammesso. Ho sbagliato edizione”, ha scritto l’ex volto de Le Iene, sottintendo con ironia e sarcasmo che nelle varie edizioni del Grande Fratello Vip siano stati adottati due pesi e due misure. In effetti Alfonso Signorini & Co, procedendo nelle stagioni, si sono via via ammorbiditi rispetto all’intransigenza mostrata nelle prime due edizioni.

GF Vip 7, anche Stefano Bettarini contro il programma

Altro ex gieffino vip che fu cacciato nella quinta edizione del reality show di Canale Cinque e che nelle scorse ore si è lamentato è Stefano Bettarini. L’ex calciatore fu fatto fuori per un presunto caso di bestemmia (pare che la questione sia pure giunta in tribunale). Ieri, nel corso della diretta, quando ha visto in studio Ginevra Lamborghini (squalificata nelle scorse settimane per una frase bullista verso Marco Bellavia) e poi nella Casa per fare una sorpresa ad Antonino Spinalbese, l’ex marito di Simona Ventura ha espresso tutto il suo disappunto via social.