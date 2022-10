Lettera di Bellavia al GF Vip: Manfuso affossata, Gegia da “copione”

La puntata del Grande Fratello Vip 7 di stasera, 6 ottobre, si è aperta neanche a dirlo con un nuovo approfondimento sullo scottante caso Marco Bellavia. Oggi stesso, Mattino 5 aveva anticipato che l’ex conduttore di Bim Bum Bam avrebbe fatto delle dichiarazioni clamorose: nello specifico, il mental coach ha deciso di scrivere una lettera per i concorrenti rimasti nella casa, mettendoli di fronte alle loro nefandezze nei suoi confronti.

La lettura della lettera ha sortito reazioni molto prevedibili da parte degli inquilini della casa, particolarmente da quelli che più erano stati critici nei confronti di Bellavia. Tutti, nessuno escluso, ha ascoltato il discorso in religioso silenzio, con il capo chino. Tra gli altri Gegia, che ha fatto autodafé spiegando di essersi sfogata con Marco perché in quei giorni anche lei stessa stava male (“Avevo caldo. […] Ho capito che stavo male io e ma la sono presa con lui perché era più debole” si è giustificata la comica): neanche a dirlo, le sue parole hanno sortito l’effetto opposto, in quanto apparse tutt’altro che sincere. Il popolo del web su Twitter l’ha chiaramente massacrata, accusandola di aver recitato il copione della donna pentita giusto per non rovinare ancor di più la sua reputazione.

Elenoire Ferruzzi, in parallelo, ha aggiunto che le sue parole pronunciate nei confronti di Marco Bellavia erano state “esecrabili”, chiudendo così la questione con la speranza che il pubblico si dimentichi delle sue affermazioni sulla “neurodeliri”.

La lettera di Marco Bellavia, in ogni caso, è stata anche un’occasione di discussione all’interno dello studio e quindi al fuori dalla casa. Al netto del sempre inutile commento di Orietta Berti (la cui presenza in trasmissione è pura promozione per il suo ultimo progetto discografico) Alfonso Signorini ha avuto l’occasione di chiedere l’opinione anche dei due squalificati/eliminati, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Nel corso della discussione con i due ormai ex inquilini sono emersi nuovi dettagli particolarmente preoccupanti. Sia Ciacci sia la Lamborghini, infatti, hanno confermato di aver ricevuto valanghe di insulti e minacce sul web. Ciacci, tra l’altro, ha persino raccontato di aver ricevuto sputi addosso mentre stava facendo la spesa al supermercato.

Signorini, dal canto suo, ha commentato che nulla giustifica la gogna online (e nella vita vera) che i due hanno dovuto sopportare. Evidentemente non gli sono ancora molto chiare le vere dinamiche del web, che lui stesso ha dichiarato di adorare.

La stoccata di Bellavia a Sara Manfuso

Vale inoltre la pena di segnalare la stilettata che Bellavia ha voluto mandare a Sara Manfuso, che ha deciso di lasciare la casa a pochi giorni dal suo abbandono. Nella sua lettera, il mental coach ha infatti anche scritto: “Non c’è bisogno di fuggire dalla Casa come qualcuno di voi ha fatto”, tirandole l’arco con tutte le freccie addosso.