Lo aveva detto e lo ha fatto, Signorini non è riuscito a convincerla a restare nel gioco: fuori il quarto Vippone in pochi giorni

Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7. Ci pensava da giorni, forse da una settimana, e alla fine lo ha fatto. Già la settimana scorsa aveva manifestato il desiderio di andare via, è bastato un attacco dallo studio da parte di Sonia Bruganelli per mandarla in crisi. A dire il vero anche le clip in cui parlava, o meglio sparlava, degli altri concorrenti non le erano tanto piaciute. E aveva incolpato la produzione di volerla dipingere come la cattiva della situazione. Il pubblico di Twitter era ben d’accordo con questa definizione, in verità, ma molti erano disposti a tenerla dentro perché concorrenti come lei che smuovono le dinamiche sono fondamentali al GF Vip.

Alla fine lei ha deciso di non giocare più, così oggi 5 ottobre 2022 Sara Manfuso è uscita dal GF Vip. Lo ha fatto poco dopo le 19, e poco dopo che tornasse finalmente la diretta dalla Casa. Per tutto il giorno la diretta è stata sospesa, tanti pensavano che Mediaset avesse oscurato le immagini per permettere a Sara di uscire. Alla luce dei fatti deve essere andata diversamente: magari il GF Vip ha atteso che tornasse in onda la diretta per far uscire Sara sotto gli occhi del pubblico.

Così il quarto concorrente in pochi giorni è fuori dalla Casa. Il primo a uscire è stato Marco Bellavia, poi c’è stata la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione diretta di Giovanni Ciacci. Oggi Sara Manfuso ha lasciato il Grande Fratello Vip 7. Prima di uscire dalla porta rossa ha detto ai suoi compagni: “Sono contenta di esserci stata. Avrei continuato a starci, ma dopo quello che è successo non ci riesco”. Il riferimento era alla ramanzina di Signorini di lunedì sera e ovviamente a Marco Bellavia. Sara ha parlato anche di lui:

“Vi saluto Marco perché lo voglio contattare. Penso che alcuni valori li abbiamo qui dentro e dobbiamo difenderli, io lo farò fuori come sono sicura voi lo farete dentro. Non siamo delle me..e, siamo persone dignitose che contro certe cose lottano e non siamo protagonisti attivi”

Erano tutti davanti la porta rossa per salutarla, o quasi tutti, ed è arrivata la comunicazione del GF Vip: “Sara puoi uscire”, ha detto la voce. Lei ha salutato al volo tutti di nuovo ed è andata via dopo aver detto un “Mi raccomando”. Non poteva mancare la voce fuori dal coro di Gegia anche durante l’abbandono di Sara Manfuso al GF Vip. Appena Sara è uscita, infatti, Gegia ha detto: “Lei però adesso saprà cosa dire fuori”. Edoardo ironicamente l’ha frenata: “Tu sicuramente no”.