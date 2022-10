“Ci scusiamo per l’interruzione del programma”. Saltata la diretta del Grande Fratello Vip 7. In rete, lungo la giornata di mercoledì 5 ottobre 2022, si è subito scatenato il caos. Anche perché l’oscuramento, iniziato attorno alle 13, non è stato di qualche minuto ma si è protratto a lungo. Secondo parecchi utenti, all’origine del disguido ci sarebbe la scelta di Sara Manfuso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. “Censura”, hanno ipotizzato centinaia di spettatori, dicendosi sicuri che la regia avrebbe interrotto il collegamento per far sì che la produzione potesse convincere a telecamere spente la donna a non abbandonare. A onor del vero, non è trapelata alcuna notizia ufficiale in merito alla situazione della moglie di Andrea Romano. Però, pare che Sara sia davvero sul punto di lasciare. La conferma sarebbe giunta da persone che lavorano alla trasmissione.

Fanpage,it ha contattato fonti vicine al reality show di Canale Cinque che hanno raccontato che i problemi di messa in onda sono dipesi soltanto da un guasto tecnico che ha portato all’oscuramento del canale. Nessuna censura, hanno assicurato. Fatto sta che la diretta televisiva su Mediaset Extra è stata sostituita con delle immagini dei giorni scorsi. Sotto al logo della trasmissione è stato piazzato il titoletto ‘Rewind’. Per quel che invece riguarda lo streaming della diretta disponibile sul sito, non ci sono state nemmeno le immagini ‘riciclate’: per ore si è vista la foto statica dell’occhio del Grande Fratello e niente altro.

E Sara Manfuso? C’entra oppure no con i problemi della diretta? Sempre Fanpage.it ha scritto di aver consultato fonti vicine al reality che hanno confermato che Sara Manfuso sarebbe effettivamente intenzionata a dire addio al programma. In queste ore, gli autori starebbero cercando in tutti i modi di trovare una soluzione per convincerla a non gettare la spugna. Tale vicenda, però, sarebbe totalmente slegata dalla sospensione della diretta. Riassumendo: un caso Manfuso c’è, i problemi di messa in onda pure. I due eventi, però, non hanno nulla a che fare l’un con l’altro: è soltanto una coincidenza che si siano manifestati assieme.

Il caso Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7

Perché Sara Manfuso vuole mollare? Perché da quando è deflagrato il ‘Caso Marco Bellavia‘, la donna, seppur non è stata tra i concorrenti più criticati e richiamati, è entrata in crisi. A far germogliare in lei malessere e dubbi anche un acceso scontro avuto in diretta, nel corso del prime time di lunedì 3 ottobre, con Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis non ha lesinato critiche. Inoltre ha attaccato la Manfuso via social, postando un video in cui la si sente sghignazzare per dei comportamenti non proprio impeccabili tenuti nei confronti di Bellavia.