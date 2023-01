GF Vip, Antonino in ospedale: il rumor su Ginevra lo mette nei guai

Sta accadendo qualcosa tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini fuori dal Grande Fratello Vip 7? Per problemi di salute, l’hair stylist si trova attualmente ricoverato in ospedale. Oggi spunta un nuovo rumor che metterebbe nei guai l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial. L’esperto di gossip fa sapere al pubblico che Antonino e Ginevra fuori dalla Casa si sarebbero messi in contatto. Il regolamento prevede che finché un Vippone risulta essere un concorrente del reality show non può avere contatti con l’esterno, tanto meno con un’ex gieffina.

Chiaramente Antonino può sentire il bisogno di parlare con i suoi cari mentre si trova ricoverato in ospedale per il suo problema di salute. Ma avere contatti con un altro ex concorrente potrebbe essere un po’ troppo, visto che a breve farà ritorno nella Casa di Cinecittà. Ad esempio, in passato, un ex concorrente è finito nei guai per aver portato nel reality alcune notizie dall’esterno dopo aver lasciato temporaneamente il gioco per via del Covid. Parliamo di Andrea Zelletta, il quale ha dovuto poi spiegare al pubblico e ad Alfonso Signorini com’era riuscito dalla stanza di hotel a ricevere le ultime notizie.

L’ex gieffino, in quella occasione, ha raccontato di aver sentito dalla finestra come stava procedendo la stagione della Juventus. Ma per questo motivo, Zelletta è finito subito al televoto, insieme a Paolo Brosio. Non si sa se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni ad Antonino Spinalbese al GF Vip 7 su questa indiscrezione riguardante i presunti contatti avuti fuori con Ginevra Lamborghini. Ecco il rumor condiviso da Rosica in queste ore:

“In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa”

C’è ancora chi spera che tra Antonino e Ginevra possa nascere una storia d’amore. Ma come ha confermato anche Giulia Salemi, la Lamborghini sarebbe già impegnata con un’altra persona sentimentalmente. Nei prossimi giorni Spinalbese farà ritorno nella Casa di Cinecittà, ricongiungendosi con i suoi coinquilini. Signorini ha avviato un collegamento in diretta con l’hair stylist nel corso della 26esima puntata di lunedì 2 gennaio 2023.

Spinalbese ha avuto modo di confermare che si trova davvero in una stanza d’ospedale, riuscendo così a smentire le false notizie che per giorni hanno fatto il giro del web e che vedevano protagonista anche l’ex Belen Rodriguez.