GF Vip Antonella-Edoardo, l’amica di lei al veleno: “Cadrà di nuovo”

Non tutte le persone fuori vicine ad Antonella Fiordelisi appoggiano la sua relazione amorosa al Grande Fratello Vip 7 con Edoardo Donnamaria. In un’intervista per Casa Chi, una sua cara amica si è lasciata andare a duri attacchi nei confronti di lui, demolendo così la coppia chiamata dai fan Donnalisi. Si tratta di Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne.

L’influencer, la cui entrata nella scorsa edizione del reality show pare sia saltata, non ha nascosto il suo disappunto. A detta sua, Edoardo non sarebbe la persona adatta per Antonella. E di questo avviso è anche il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, che la scorsa settimana ha palesato un pensiero simile, in modo più accentuato. Sembra proprio che le persone che conoscono la gieffina non riescano proprio a vederla a fianco di Donnamaria.

Il motivo? “Si renderà conto che ha bisogno di un altro uomo a fianco. Lei ha bisogno di stimoli e lui è molto pacato e non ha la verve giusta”, ha dichiarato Giulia Cavaglià. Il carattere di Donnamaria non ha convinto l’influencer, la quale ci ha tenuto a precisare che sì Antonella è una persona provocatrice, ma è anche molto fedele. Secondo l’ex tronista, fuori dalla Casa del GF Vip 7, la Fiordelisi avrebbe già chiuso con Edoardo.

Giulia è convinta che, al contrario, dentro il reality show la sua amica “cadrà nuovamente”. Nei giorni scorsi, i Donnalisi hanno avuto una dura discussione che li ha portati ad avere un acceso confronto in diretta durante la 26esima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Sembrava esserci ormai una rottura evidente tra loro, sebbene Donnamaria abbia più volte tentennato.

Ma ecco che nelle scorse ore ci sono stati vari riavvicinamenti, mentre Antonella si mostra dubbiosa e tesa. “Le auguro di aprire gli occhi”, ha addirittura dichiarato Giulia Cavaglià. A detta sua, la Fiordelisi è in grado di brillare da sola e non avrebbe, dunque, bisogno di avere al suo fianco Edoardo. Di sicuro a Giulia non saranno piaciuti le forti parole utilizzate da Donnamaria nei confronti di Antonella, per cui Alfonso Signorini l’ha anche bacchettato. Molti dei suoi fan, però, continuano a difenderlo, facendo notare che la stessa Fiordelisi non si risparmia con le offese.

Sono solo complimenti quelli che l’influencer ha riservato alla sua amica, con cui ha avuto un breve allontanamento in passato. “Antonella è una persona incredibile, è molto vera”, ha assicurato l’ex tronista. Quest’ultima non ha avuto da ridere solo su Edoardo Donnamaria, ma anche su Edoardo Tavassi. Trova che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 non sia simpatico, bensì “una iena”. Al contrario apprezza molto Luca Onestini, secondo lei l’unico in grado a far star zitta Soleil Sorge, riferendosi probabilmente al confronto faccia a faccia di lunedì 2 gennaio.