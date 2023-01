Il confronto di ieri sera per tanti è stato inutile, ma dopo 5 anni dal fattaccio in prima serata si sono parlati: le reazioni post puntata

Soleil Sorge si è pentita del confronto con Luca Onestini al GF Vip 7, ma sembrano delle lacrime di coccodrillo. In verità avrebbe potuto rifiutarsi prima, invece ha accettato e poi ha chiesto scusa nel tentativo di ripulirsi l’immagine. Perché di critiche ne ha ricevute abbastanza, solo i suoi fedelissimi l’hanno difesa. Tanti invece hanno pensato, e scritto sui social, che questo confronto era inutile e non avrebbe giovato a nessuno dei due. Se Luca è concorrente, chiuso nella Casa ed è stato messo davanti alla scelta degli autori, lo stesso probabilmente non si potrà dire di Soleil. Lei forse ha avuto più da perdere, dato che era in studio in qualità di opinionista e avrebbe dovuto dimostrare di essere capace di fare televisione.

Se ci è riuscita o meno è a giudizio del pubblico, che è molto diviso. Le idee di alcuni nuovi fan di Soleil sono un po’ confuse, non tutti ricordano bene i fatti del 2017 ma negare che in quella occasione avesse pienamente ragione Onestini è follia. Tuttavia, alcuni fan di Soleil sono riusciti a rigirare la frittata, così come fa lei, e l’hanno difesa su Twitter. Qualcuno ha scritto che la Sorge non si sarebbe mai prestata a questo “teatrino” e che sarebbe stata costretta. Nessuno, però, le ha puntato una pistola alla tempia.

Fatto sta che dopo la puntata la sostituta di Sonia Bruganelli ha messo like ad alcuni tweet in cui c’è scritto che lei non avrebbe fatto questo confronto. In realtà lo cercava già l’anno scorso, l’impressione è questa. Altrimenti avrebbe fatto a meno di nominare Onestini, nel suo GF Vip come in tutti questi anni. Così dopo la faida in puntata, Soleil si è scusata pubblicamente su Twitter:

“Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel ‘confronto’ vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due né mi auguro rientrerà più nella mia vita”

Ed è quello che si augurano tutti, in verità. Luca Onestini in primis, visto che in tanti anni non ha mai parlato di lei. Nonostante lui fosse in diritto di farlo, visto che quello tradito in prima serata su Canale 5 è stato lui all’epoca. Comunque è stato un confronto inutile sotto tutti i punti di vista. E dopo il devasto che c’è stato nella Casa nell’ultima settimana se questo è il meglio che hanno saputo studiare gli autori per la puntata allora bisogna arrendersi.

Luca Onestini: “Mi offrirono il triplo l’anno scorso, ho detto no”

Nel frattempo dopo la puntata Luca Onestini ha parlato di Soleil nella Casa. Come succede sempre, i concorrenti parlano di ciò che succede in puntata e tra una domanda e l’altra si è parlato anche dello scontro con Soleil. Onestini ha fatto notare che in cinque anni non ha mai parlato di lei. Ed è la verità. Inoltre ha svelato un retroscena sul GF Vip 6: lo hanno chiamato per un confronto con Soleil, lui ha rifiutato. E ha rifiutato per due volte. Dopo il primo no, infatti, gli autori lo hanno ricontattato dopo tre giorni offrendogli il triplo del compenso. Luca ha rifiutato di nuovo: “Ho detto guarda che non è la cifra, io non vengo e basta. Non mi interessa. A me lei non interessa, zero”.