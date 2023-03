GF Vip, Antonella: arriva una lettera per Pier Silvio. Pesanti accuse

La mamma della Fiordelisi ha deciso di scrivere un lungo messaggio a Berlusconi con forti attacchi per Signorini e non solo

Una lettera per Pier Silvio Berlusconi che riguarda l’attuale situazione che Antonella Fiordelisi sta vivendo al Grande Fratello Vip 7. A inviarla è la mamma dell’ex schermitrice, la quale chiede attenzione sui momenti di sconforto che sta vivendo la figlia nella Casa. Tale lettera è stata condivisa sull’account ufficiale di Instagram di Antonella. Mentre tanti telespettatori credono che la Fiordelisi stia dando vita a una sceneggiata non riuscendo ad accettare che Micol Incorvaia abbia raggiunto in finale Oriana Marzoli prima di lei.

E, in effetti, è inutile nascondere che dietro il malessere di oggi di Antonella c’è proprio l’elezione della seconda finalista. Infatti, questa notte la Fiordelisi ha confermare che la sua delusione. Ora arriva questa lettera da parte di sua mamma, che sta facendo felici i suoi fan, ma sta facendo discutere tra tutti gli altri telespettatori. “Lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi”, così la madre di Antonella intitola questo lungo messaggio per il figlio di Silvio Berlusconi, che gestisce le reti Mediaset.

“Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, cosi ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando”

Così la mamma di Antonella inizia questa lunga lettera, riferendosi all’intervento che Pier Silvio ha messo in atto quando ha notato che certi limiti erano ormai stati superati al GF Vip 7. La madre della Fiordelisi crede che questa settima edizione sia stata caratterizzata dalla volgarità, ma soprattutto dalla crudeltà. Cosa intende con questa parola? Ecco che lo spiega.

“Per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia)”

Detto ciò, attacca chi ha staccato i microfoni ambientali (Tavassi, Donnamaria, Nicole Murgia e Micol Incorvaia) con il famoso van gate. “Strano che autori così attenti non se ne siano accorti…”, accusa ancora il reality. Crede che l’unica che veniva attaccata in puntata era sua figlia. In realtà, anche altri concorrenti sono stati duramente criticati. Sonia Bruganelli non ha mai risparmiato nessuno per difendere Antonella.

GF Vip, la lettera della mamma di Antonella per Pier Silvio Berlusconi

A detta della mamma di Antonella gli attacchi ricevuti in puntata dalla figlia hanno di conseguenza portato a “un odio social veramente spropositato”. La donna si scaglia contro Alfonso Signorini, che a detta sua avrebbe riservato “un sorriso e una pacca sulla spalla” a chi doveva parolacce. Invece, sempre a detta sua, sua figlia “veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti”.

La delusione per la mamma della Fiordelisi è arrivata nel momento in cui Orietta Berti, nella puntata del 16 marzo, ha attaccato sua figlia “senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere I milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione”.

In particolare, ad aver infastidito i genitori di Antonella è stata la frase dell’opinionista: “Guadagnati la pagnotta con rispetto…come ho fatto io….”. Questo, secondo la mamma, vorrebbe dire insinuare qualcosa che “ovviamente spigherà nelle sedi opportune”. A questo punto, si rivolge ancora a Pier Silvio Berlusconi con la sua lettera:

“Ecco, caro Pier Silvio, credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è stata sempre educata (Patrizia Rossetti, Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene) e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza (la prego di rivedersi la puntata di ieri) che raramente si sono viste in TV”

GF Vip 7: così la mamma di Antonella Fiordelisi attacca Signorini

Non solo, la madre di Antonella Fiordelisi accusa, ancora, fortemente Alfonso Signorini:

“Ancora più esterrefatta però, mi lascia il comportamento del conduttore (che di isterico non ha nulla) quando invitava mia figlia, qualche puntata fa, a lasciare il programma in quanto vittima di violenza psicologica/bullismo (come lo chiamerebbe lo schema fatto dal Tavassi davanti a lei mentre gli altri del gruppo ridono? La scena in giardino gira ancora sui social!). Ebbene il conduttore fra le altre cose disse a mia figlia: ‘Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti non restare li….Se stai male esci dal gioco..’, senza richiamare nessuno del branco, facendo passare il messaggio, come scritto anche da qualche attento giornalista, che è il bullizzato a dover cambiare scuola, mica il bulletto….”

La mamma della Fiordelisi va avanti con questa lettera dicendo che non si spiega “tutto questo livore e astio nei confronti di mia figlia” al Grande Fratello Vip, come “una sorta di vendetta”. “Ma questa è un’altra storia che racconterò una volta che mia figlia uscirà da quella casa”, continua. Vedere Antonella chiedere ai fan di farla uscire da quella Casa l’ha portata da mamma a fare un appello, quello di non salvarla al televoto di lunedì.

“In questo momento (ore 13.20 del 17/03/2023) mia figlia sta ancora piangendo ricordando a Milena l’umiliazione subita dalla Berti ieri in studio…si rende conto della gravità dei modi e delle cose dette? Tornando al punto, dunque, e condannando sicuramente tutto ciò che è volgare, vede come la crudeltà dell’essere umano, che si esplica in scherno e derisione, ma anche in attacchi ingiustificati, possa essere ancora più infima e pericolosa di una semplice parolaccia?”

GF Vip 7: finale della lettera per Pier Silvio Berlusconi su Antonella

La mamma di Antonella conclude la sua lettera per Pier Silvio dichiarando che spera che sua figlia lunedì prossimo esca dal reality per la sua salute psico-fisica. In caso contrario, spera che “non venga trattenuta nella casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti”. Si firma così: “Una mamma preoccupata”.

Cosa ne penserà Pier Silvio Berlusconi? Ma soprattutto come reagirà Alfonso Signorini di fronte a queste accuse? Non resta che attendere per scoprirlo.