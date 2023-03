GF Vip 7, notte di ribellioni dentro e fuori la Casa: cosa succede

La 42esima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha regalato agli Spartani un’altra soddisfazione, ma qualcun altro si sta ribellando. Dentro e fuori la Casa di Cinecittà continuano a esserci polemiche. Antonella Fiordelisi non ha proprio preso bene il fatto che Micol Incorvaia sia diventata la seconda finalista di questa settima edizione, raggiungendo la sua amica Oriana Marzoli. Mentre la maggior parte dei telespettatori sta festeggiando per essere riusciti a portare in finale un altro componente del gruppo degli Spartani, non si può dire lo stesso per coloro che tifano Nikita e Antonella.

Infatti, non appena sono uscite le percentuali di questo televoto per la finale è nato il caos sul web. Non solo, quanto accaduto ha fatto ben capire che Edoardo Tavassi è davvero molto amato dal pubblico e che si contende la vittoria con Oriana. Intanto, sempre durante la diretta della puntata andata in onda ieri, Antonella ha avuto un crollo. La Fiordelisi ha continuato a mostrare il suo malessere anche dopo, durante la notte. Ed ecco che molti telespettatori la accusano sui social di voler fare solo una sceneggiata.

Questa è l’accusa che le ha riservato anche a Tavassi al GF Vip durante le nomination. Edoardo ha fatto notare che Antonella non riesce ad accettare il fatto che sia finita in finale Micol e lei ancora no. Durante la notte, la Fiordelisi si è chiusa dentro la stanza da letto. Nikita Pelizon e Andrea Maestrelli l’hanno seguita e hanno cercato di confortarla.

Secondo quanto si legge su Biccy, Antonella ha esplicitamente dichiarato di non avere più alcuna intenzione di fare un reality, ribellandosi così a come si sta concludendo questo percorso.

“Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta. Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”

Non solo, Antonella si è sfogata anche con Milena Miconi, mostrandosi ancora delusa per il risultato del televoto ed esprimendo critiche nei confronti degli Spartani, con cui sembrava aver trovato un punto d’incontro dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria.

“Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla. Se questi sono i risultati. Nemmeno Nikita è andata, io speravo che una delle due andasse. Io non ce la faccio più perché ho fatto tanto. Non come le altre che non fanno nulla e non si smuovono mai e non hanno nulla. Quello che vedo io forse non è quello che vede il pubblico Le cose non si possono vedere se uno parla senza microfono, cosa che ho visto e sentito”

Antonella Fiordelisi crede di non meritare di stare dentro la Casa di Cinecittà, arrivati a questo punto. Inoltre, ha affermato che sperava che almeno Nikita arrivasse in finale. “Invece nulla non è andata come speravo. Io sono sempre sincera e non capisco perché succede tutto questo”, ha tuonato l’ex schermitrice. Ma come le ha fatto notare Alfonso Signorini durante la puntata, mancano ancora 3 finalisti all’appello, dunque non è detto che sia lei che Nikita non riescano ad approdare in finale. Anzi entrambe sono al nuovo televoto che decreterà il terzo finalista.

GF Vip 7, il televoto scatena i genitori di Antonella Fiordelisi

I genitori di Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa non hanno preso bene quanto sta accadendo nel reality. Attraverso Instagram, il padre ha chiesto ai fan di non votare la figlia per farla finire in finale “perché abbiamo da completare cose importanti”. Ma soprattutto crede che sia meglio che esca “per la salute mentale di Antonella”.

Attraverso il profilo Twitter della gieffina, sono arrivate altre lamentele. In particolare, i genitori di Antonella hanno fatto notare:

“Credo che invitare Antonella ogni volta in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene”

Non solo, sono arrivate accuse anche nei confronti di Orietta Berti, che in studio ha nuovamente attaccato la Fiordelisi, accusandola di essere una concorrente falsa.

“Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..”

Il tutto sta accadendo mentre c’è un televoto aperto che porterà all’elezione del nuovo finalista e di un eliminato. Attualmente si stanno sfidando Antonella, Nikita, Giaele e Milena.