Micol Incorvaia è la seconda finalista di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Edoardo Tavassi si è aggiudicata un posto nella finale con il 33% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Luca Onestini, Giaele De Donà, Milena Miconi e Daniele Dal Moro. Una puntata davvero ricca di sorprese perché molti avrebbero scommesso che una delle due del gruppo dei Persiani avrebbe raggiunto la finale prima degli altri. Invece a raggiungere Oriana Marzoli è stata Micol.

Un risultato che molti avevano preannunciato, in cui avevano creduto. Questo perché Micol fa parte del gruppo degli Spartani, che ha ormai eliminato dalla scena quasi tutti i Persiani, essendo ormai il più amato dal pubblico di Canale 5. A dare una mano alla Incorvaia sono stati di sicuro, soprattutto, i fan di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo è per il momento tra i papabili vincitori insieme alla Marzoli. Infatti, ora i telespettatori credono che a spegnere le luci della Casa in finale saranno proprio Tavassi e Oriana, entrambi Spartani.

Un televoto quello di stasera che ha confermato questa ipotesi e che parla chiaramente. Ciò che fanno notare è che nel passato televoto sul primo finalista del GF Vip 7, in cui ha trionfato Oriana, Tavassi era posizionato al secondo posto con una percentuale vicinissima a quella ottenuta dalla venezuelana (28,3% e 26,5%). Invece Micol aveva registrato circa l’1% dei voti.

Quindi è chiaro che ora il pubblico si chieda come mai la Incorvaia è riuscita a raggiungere questo risultato. Ma è anche ovvio pensare che Tavassi è davvero molto amato dal pubblico di Canale 5, sin dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Pertanto, è facile pensare che i fan di Edoardo abbiano giocato a favore della sua fidanzata e si siano uniti a quelli che ha conquistato Micol in questi mesi.

Una vittoria inaspettata per alcuni, che sta creando un po’ il caos sui social. La differenza dei numeri delle percentuali tra i due televoti in cui c’è sempre stata Micol sta creando malumore. Gli Spartani avranno puntato molto su Micol e Daniele in questo televoto, fino a portare alla vittoria la prima. Intanto, mentre i fan degli Spartani gioiscono e festeggiano, sui social quelli che supportano i Persiani stanno creando polemica.

Sono nati anche degli scontri tra i fan di Nikita Pelizon. Il motivo? Qualcuno di loro crede che dividere i loro voti con i fan di Antonella abbia portato a un risultato per nulla soddisfacente. C’è da dire che col tempo Nikita ha perso un po’ colpi e ormai i Persiani sono decisamente crollati. Questo sembra far intuire che da ora in poi questo gruppo potrebbe non esistere più e che i fan di Nikita e Antonella decidano di lottare per conto proprio. Nel frattempo, molti hanno notato la reazione di Antonella.

La Fiordelisi quando ha scoperto di non essere finalista ha mostrato subito la sua delusione. Infatti, in confessionale, parlando con Alfonso Signorini non ha trattenuto le lacrime. In studio ha ricevuto molti attacchi da Orietta Berti, che allo stesso tempo l’ha invitata a seguire i suoi consigli per vincere questo reality show.

“Qualunque sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”, così invece Sonia Bruganelli ha cercato di rassicurare Antonella, lanciando probabilmente una frecciata a Micol – che non ha sentito questa conversazione – che potrebbe aver vinto soprattutto con i voti dei fan di Tavassi. Anche se fosse così, i fan di Edoardo se hanno votato Micol è perché l’apprezzano.