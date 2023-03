La 39esima puntata del Grande Fratello Vip 7 è iniziata come un po’ tutti immaginavano: con un bel richiamo per i concorrenti e non solo. Infatti, a far arrabbiare l’editore del programma e i piani alti di Mediaset sono stati un po’ tutti i protagonisti di questa settima edizione. Parolacce, outfit, toni alti, modi aggressivi e tanto altro hanno portato Alfonso Signorini a dover chiedere ai gieffini di chiedere tutti insieme scusa al pubblico. Le polemiche nate in questi giorni hanno trovato sostegno da parte del conduttore, che ha alzato le mani e si è posizionato tra coloro che hanno sbagliato in questi mesi.

Mentre in Casa si è fatto portavoce dei concorrenti Daniele Dal Moro, in studio si è scusata Sonia Bruganelli, finita nella bufera dopo gli attacchi riservato a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà la scorsa settimana. La puntata è andata avanti con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che sembravano ormai aver deciso di chiudere la loro relazione, considerata da molti ‘tossica’. Ma i Donnalisi – così vengono chiamati dai loro fan – hanno dimostrato nei giorni scorsi di non avere alcuna intenzione di vivere nella Casa di Cinecittà separati.

Stasera al GF Vip 7, Antonella e Donnamaria si sono lasciati andare a qualche piccolo battibecco, dopo un’intensa clip sul loro riavvicinamento. Successivamente, si è parlato di un’altra coppia, che in realtà ancora coppia non è, quella composta da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo gli accesi litigi, sembra che i due gieffini si stia nuovamente riavvicinato, cosa che farebbe felici i fan. Subito dopo, ecco che per Daniele è arrivata una graditissima sorpresa: per qualche minuto Wilma Goich è tornata nella Casa per salutarlo.

Non sono mancati i momenti divertenti in questa 39esima puntata. Il primo ha visto protagonista Edoardo Tavassi, con l’imitazione del papà di Donnamaria, fatta nei giorni scorsi. E ancora, anche il secondo, ha visto il gieffino al centro della scena, insieme al suo amico. Infatti, proprio i due Edoardo della Casa hanno divertito il pubblico con un cattivo scherzo per Alberto De Pisis. Nei giorni scorsi, i due amici hanno mangiato un pezzo di torta che il gieffino aveva messo da parte sul suo comodino. Per questo, Orietta Berti ha preparato una crostata per Alberto, il quale la condividerà con tutti i suoi coinquilini.

Antonella Fiordelisi, invece, è tornata a parlare della sorella con cui non ha più un rapporto da anni. Infatti, in pochi sapevano che l’ex schermitrice ha una sorella. “Sì, mi manca un po’. Chissà se mi sta seguendo”, ha dichiarato stasera la gieffina. La storia di Antonella ha commosso Ginevra Lamborghini in studio. Quest’ultima non ha da tempo un rapporto sereno con sua sorella Elettra e stasera ha confermato che la situazione non è cambiata: “Ti capisco tanto, ti abbraccio forte e spero che tu possa rivederla al più presto. Sì, c’è ancora tempesta con Elettra, non ci siamo ritrovate”.

GF Vip 7: chi è il primo finalista e la catena di salvataggio

È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto e inizialmente Alfonso ha fatto sedere Nikita, Tavassi, Micol e Andrea. Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Davide Donadei hanno invece raggiunto lo studio. Ed è stato qui che Signorini ha dato la bella notizia. La prima finalista del Grande Fratello Vip 7 è Oriana Marzoli con il 28,3% dei voti (Tavassi 26,5%, Antonella 24,2%, Nikita 17,7%, Micol 1,2%, Andrea 1,1% e Daide 1%). La venezuelana è rientrata nella Casa fingendo e affermando che c’è stata una doppia eliminazione, ovvero quella di Antonella e Davide.

I vipponi, però, non hanno creduto alle parole di Oriana e così è intervenuto Alfonso per prendere in mano la situazione. Il suo intervento ha migliorato la recita della venezuelana, tanto che Donnamaria è apparso provato. Con gli occhi lucidi, Edoardo ha riabbracciato la Fiordelisi sulla passerella. Dopo un momento dedicato a Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese in studio, che fuori dalla Casa hanno avviato una frequentazione, i gieffini hanno dato vita alla catena di salvataggio.

A iniziare è stata la prima finalista, che ha dovuto pescare una carta, scegliendo una carta a caso. Oriana ha pescato la carta di Edoardo Tavassi, che ha così iniziato la catena.

Tavassi ha salvato Micol;

Micol ha salvato Giaele;

Giaele ha salvato Luca;

Luca ha salvato Alberto;

Alberto ha salvato Donnamaria;

Donnamaria ha salvato Antonella;

Antonella ha salvato Nikita;

Nikita ha salvato Davide;

Davide ha salvato Andrea;

Andrea ha salvato Daniele.

Così è finita direttamente al televoto di stasera Milena Miconi.

GF Vip 7: momento Nikita e la pace ritrovata in Casa (forse)

La puntata è andata avanti con un momento dedicato a Nikita Pelizon. La gieffina non ha mai nascosto di credere al fatto che vicino a ognuno di noi ci siano gli angeli. La concorrente ha spiegato che ci sono stati vari segnali che ha ricevuto nel corso della sua vita che l’hanno portata a credere a questo. “Non li sto vedendo da due anni, ma continuo a parlarci e ricevo segnali”, ha confessato parlando con Alfonso. Nikita ha ricevuto una sorpresa: ha avuto modo di rivedere la sua amica Giulia.

Stasera Signorini non ha potuto evitare il discorso riguardante Antonella Fiordelisi, che sembra essersi avvicinata al gruppo degli Spartani, con cui ha sempre avuto problemi. In questi giorni, ha regnato la pace tra i due gruppi della Casa proprio per questo motivo. Nikita e Davide, però, credono che sia strano tutto questo. In particolare, la Pelizon ha fatto notare il tempismo perfetto di Antonella di ritrovarsi con i suoi ‘nemici’, in vista della finale.

Nominati GF Vip 7: chi è finito al televoto

È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto con Milena: Nikita, Giaele, Antonella, Alberto, Luca e Davide