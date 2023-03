GF Vip, Antonella ha una sorella: “Perché non vuole vedermi”

In pochi sanno che Antonella Fiordelisi ha una sorella. L’ex schermitrice è tornata a parlare di una questione familiare molto importante per lei al Grande Fratello Vip 7. La gieffina si è confidata con i suoi amici Davide Donadei e Andrea Maestrelli. A loro ha confermato di avere una sorella, che si chiama Maria Antonietta, con cui però non ha alcun rapporto da diversi anni. Precisamente sono trascorsi più di cinque anni da quando è avvenuta questa rottura. Pare che Antonella abbia cercato più volte di avere con lei un riavvicinamento, senza ottenere però il risultato sperato.

Maria Antonietta non è figlia di Stefano, il padre della gieffina. Al contrario, le due sorelle hanno la stessa mamma, ma padri diversi. Ovviamente, la Fiordelisi non ha svelato il cognome della ragazza. Ha semplicemente dichiarato che inizia con la lettera P. Ne aveva già parlato mesi fa nella Casa più spiata d’Italia, qualche settimana dopo l’inizio di questa sua esperienza nella settima edizione del reality show di Canale 5. Secondo il racconto di Antonella, Maria Antonietta avrebbe preso molto male la decisione della mamma di separarsi dal suo papà.

“Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre”

La sorella di Antonella, secondo quanto lei racconta al GF Vip 7, è originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivrebbe a Roma. Maria Antonietta si sarebbe stabilita nella Capitale “perché fa l’ingegnere e lavora molto”. Sia da bambina che da ragazzina, la Fiordelisi ha avuto modo di frequentare la sorella. Ma col tempo sembra che la situazione sia peggiorata anziché migliorare: “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà”.

“Lei non mi vuole vedere”, ha confessato oggi Antonella Fiordelisi parlando con i suoi due amici nella Casa di Cinecittà. La gieffina ha raccontato di essersi recata a Roma dalla sorella, la quale però non le avrebbe mai aperto la porta di casa sua. A questo punto, la vippona ha aggiunto altri dettagli su questa storia:

“Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare”

La rottura definitiva tra le due sorelle sarebbe arrivata appunto circa cinque anni fa, nel momento in cui sarebbe accaduto qualcosa di cui però Antonella pare preferisca non parlare in pubblico. Non si sa, dunque, a cosa si riferisca. Ma a portare Maria Antonietta a chiudere i rapporti sarà stato sicuro questo avvenimento di cui ha parlato la gieffina.

Detto ciò, la Fiordelisi ha spiegato che conosce il papà della sorella. Visto che andava a trovare Maria Antonietta, aveva un rapporto anche con lui: “Era molto gentile e carino”. Antonella ha concluso il suo discorso dicendosi sicura del fatto che lei l’abbia vista ora in televisione e che sta male perché da anni non hanno un rapporto.

Antonella è attualmente è al televoto che decreterà il primo finalista. Nel tempo ha perso sempre più consensi, quindi sembra al momento difficile che possa essere lei a trionfare contro gli altri nominati della puntata del 2 marzo.