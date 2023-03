GF Vip: Antonella asfalta Signorini, poi il crollo. Sonia fa mea culpa

Una puntata difficile per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7. L’ex schermitrice probabilmente era quasi certa che sarebbe stata lei la seconda finalista, dopo aver perso il primo televoto della finale. Questo è stato vinto da Oriana Marzoli e ha visto al secondo posto Edoardo Tavassi. Questa volta a vincere con il 33% dei voti è stata Micol Incorvaia.

E mentre si è creato il caos intorno alle percentuali di questo televoto, che però ha rivelato l’attuale situazione e chi potrebbe davvero contendersi la vittoria. E questo forse è un dettaglio che non è sfuggito ad Antonella, che ovviamente punta alla vittoria. In studio quando ha scoperto di non essere lei la finalista, la Fiordelisi è apparsa abbastanza delusa e scoraggiata.

In Casa ha confermato la sua delusione. In studio, inoltre, si è ritrovata a dover ricevere attacchi da parte di Orietta Berti. Quest’ultima l’ha invitata a essere più sincera e, quando ha rivelato chi secondo lei sono le persone più educate della Casa, non ha citato il suo nome. Orietta ha voluto anche precisare che questi sono dei consigli, più che accuse.

Al GF Vip 7 mentre gli Spartani erano intenti a festeggiare Micol, Antonella è rimasta seduta sul divano sconsolata. Alfonso Signorini ha catturato la sua attenzione chiedendole di raccontare ai suoi coinquilini chi l’ha attaccata in studio, utilizzando una frase che potrebbe generare qualche polemica: “Qualcuno ti ha spellato viva”.

Queste parole hanno persino infastidito la stessa Antonella, che a muso duro ha riposto a tono al conduttore, asfaltandolo: “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno!”. La risposta ha trovato il sostegno di tutti i suoi fan, che dai social le stanno chiedendo di resistere. Ma ecco che è arrivato in diretta il crollo.

In questa 42esima puntata, Signorini ha dato vita alla catena di salvataggio, nella quale si sono ritrovate alla fine Nikita Pelizon e Antonella. Tra loro Milena Miconi ha deciso di salvare la prima, lasciando la Fiordelisi finire direttamente al televoto. Questo ha generato un momento di sconforto per la Fiordelisi, che non ha trattenuto le lacrime.

Piangendo, l’ex schermitrice ha dichiarato di sentirsi sola nella Casa, soprattutto dopo la squalifica del suo Edoardo Donnamaria.

“Preferisco andarmene vi dico la verità, non ce la faccio più. mi sento debole, stressata, forse perché sono qui da sei mesi. Mi sento sola. Solo Nikita, anzi anche gli altri, in questi giorni mi sono stati vicini, ma mi sento sola. Non ho più tante cose belle qui. Mi sono scocciata che mi vengono a dire che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia. Tutte queste critiche, una dopo l’altra, mi fanno stanno male”

Signorini ha cercato subito di rincuorarla, chiedendole di prendere questa serata “come sfogo”. Il conduttore ha ammesso che non vuole vederla così e che il pubblico le vuole bene. Alfonso ha così chiesto in studio a Sonia Bruganelli, che ha sempre tifato per lei, di darle il suo sostegno. “Io vorrei che dicesse Orietta qualcosa ad Antonella”, ha risposto l’opinionista.

“Non hai perso, sei ancora in gara. Se ti comporti bene e sei sincera tu vai vicino alla vittoria. Te l’ho detto quando sei venuta qui, ma tu non ascolti mai”, così la Berti ha cercato di aiutarla a gestire questa situazione. Alfonso ha convinto la Fiordelisi con questo messaggio: “Stasera va così, non sei un pezzo di legno, siamo umani. Ma è un momento ok? Testa alta e vai in salone, come in pedana quando giocavi a scherma”.

A fare un giusto ‘mea culpa’ generale ci ha pensato Sonia Bruganelli, che per i toni usati con Micol e Giaele qualche settimana fa ha chiesto scusa. Prima di essere eletta seconda finalista, la Incorvaia stasera in studio le ha fatto notare che è rimasta davvero molto male per il suo intervento, in quanto nutre una certa stima nei suoi confronti.

Sonia questa volta è apparsa comprensiva e ha dato anche qualche consiglio a Micol. Questo confronto le ha dato una conferma: “Mi rendo conto di quanto peso abbiano le nostre parole per loro. L’ho capito anche da Micol, ci tenevo per questo che ora parlasse Orietta”.