GF Vip: Donnamaria urla fuori la Casa, Daniele rischia la squalifica

Edoardo Donnamaria pazzo di Antonella Fiordelisi anche fuori dal Grande Fratello Vip. Nonostante i litigi, le discussioni e le incomprensioni degli ultimi sei mesi lo speaker radiofonico sembra aver davvero perso la testa per la bella influencer e sogna un futuro insieme a lei. Dopo la squalifica dell’ultima puntata, arrivata come un fulmine a ciel sereno per via di alcune frasi volgari e aggressive, l’opinionista di Forum è tornato nella Casa più spiata d’Italia.

In piena notte, armato di megafono, Edoardo Donnamaria ha cominciato ad urlare fuori il bunker di Cinecittà. Il trentenne, senza troppi filtri, ha chiaramente fatto sapere ad Antonella Fiordelisi che gli manca molto. Un gesto d’amore che ha sorpreso parecchio l’ex schermitrice di Salerno, che solo poche ore prima si era lamentata con Nikita Pelizon della mancanza del fidanzato.

“Mi sembra vuota la casa senza Edoardo. Meglio litigare con lui e non vederlo. Non averlo più”

Nella prima intervista rilasciata dopo la squalifica al Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria ha chiarito di fare sul serio con Antonella Fiordelisi e ha addirittura assicurato che la sua intenzione è quella di sposarla.

Daniele Dal Moro a rischio squalifica al Grande Fratello Vip

Intanto dopo Edoardo Donnamaria un altro Vippone rischia la squalifica al GF Vip. Daniele Dal Moro si è lasciato andare a delle squallide affermazioni che, considerata la piega che ha preso di recente il programma, potrebbero costargli molto caro.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato praticamente alle altre coinquiline di non volere fare l’amore con Oriana Marzoli e ha poi svelato dettagli intimi sulla venezuelana, con la quale sta vivendo da tempo una relazione tira e molla.

“Io con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento un giocattolo per quello…”

In un successivo sfogo Daniele Dal Moro ha ammesso di non stare molto bene e che potrebbe abbandonare il gioco di sua spontanea volontà. Il motivo non è chiaro ma il giovane ha confidato di essere piuttosto stanco e provato da questa avventura.

La finale del Grande Fratello Vip è vicina: è prevista per il prossimo 3 aprile. Due settimane dopo partirà su Canale 5 l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. La puntata d’esordio è fissata a lunedì 17 aprile. Al contrario del GF Vip non è in programma un doppio appuntamento settimanale.