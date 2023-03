Come ha reagito Edoardo Donnamaria alla decisione da parte della produzione del GF Vip di cacciarlo dalla casa, squalificandolo dal gioco? La risposta a questa domanda è: non benissimo. Questo, perlomeno, è quello che è emerso in queste prime ore post squalifica, avvenuta ieri sera, durante la puntata del reality di Alfonso Signorini del 9 marzo scorso.

A parlare della reazione di Donnamaria post squalifica, fornendo un interessante retroscena, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che sul suo profilo Instagram ha scritto che fuori dalla casa il volto di Forum ha trovato tutta la sua famiglia ad aspettarlo: a telecamere spente, l’ex vippone si è mostrato molto scosso, frastornato e non ha voluto parlare con nessuno.

Perché Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip?

Contrariamente ad altri concorrenti, Donnamaria non è stato mandato via dalla casa per un motivo specifico (per esempio per una bestemmia, come avvenuto nel caso di Riccardo Fogli). Piuttosto, il fidanzato di Antonella Fiordelisi è stato squalificato per una serie di atteggiamenti e frasi piuttosto violenti reiterati nel corso degli ultimi giorni. Queste intemperanze non sono per nulla piaciute alla produzione, che è stata così costretta a privarsi di uno dei nomi più forti di questa edizione.

La cacciata di Edoardo Donnamaria si inserisce nel nuovo clima che si respira all’interno della casa, molto più teso rispetto a prima. Com’è noto, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha imposto ad Alfonso Signorini nuove regole di condotta, sconcertato per la volgarità dei concorrenti manifestata nelle ultime settimane, con i loro atteggiamenti ma anche con i loro look.

Edoardo Donnamaria: le prime parole dopo la squalifica

In mattinata, l’ex concorrente del reality ha parlato per la prima volta dopo aver lasciato il gioco. Donnamaria è infatti stato ospite di RTL 102.5, dove ha tra l’altro ritrovato l’ex coinquilino Charlie Gnocchi. Ai microfoni dell’emittente radiofonica ha quindi commentato:

“Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello.”

Ovviamente, c’è stato modo di parlare anche di Antonella Fiordelisi, l’influencer conosciuta all’interno della casa con la quale è scoppiata una travolgente storia d’amore, fatta di alti ma soprattutto di bassi. Stando alle parole di Donnamaria, udite udite, ci potrebbe persino essere profumo di nozze nell’aria. Qui il commento dell’ex gieffino: