Ieri sera, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è tornato il “GF Game Night”. Questo format, presentato da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, era un appuntamento fisso del giovedì sera, ma era stato sospeso con il ritorno del doppio appuntamento settimanale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Uno dei giochi più amati dal pubblico è “Tutta la verità”, che ieri ha visto la sfida tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro. I due vipponi hanno dovuto rispondere a diverse domande scomode preparate dai Donnamaria e Tavassi, i ‘Donnavassi‘. Nel caso in cui si fossero rifiutati di rispondere, sarebbero stati costretti a mangiare delle pietanze di dubbio gusto preparate da Davide Donadei. Proprio durante questo gioco, l’ex schermitrice ha sganciato la bomba e ha rivelato di essere stata in passato con un famoso calciatore.

“Devi dirci tre personaggi famosi con i quali hai avuto un flirt”, ha chiesto Tavassi ad Antonella. Quest’ultima, dopo averci riflettuto qualche secondo, ha deciso di non mangiare la penitenza e rispondere alla domanda. “Famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti”, ha detto l’influencer prima di fare il nome di Francesco Chiofalo. I due sono stati insieme circa 3 anni e la loro storia è finita spesso sulle pagine delle cronache rosa. Dopodiché, l’elenco è continuato con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, a cui aveva anche scritto una lettera sul giornale “Dipiù”. Infine, la Fiordelisi ha fatto un nome inedito, ossia quello di Joaquin Correa, attuale calciatore dell’Inter. Non ha rivelato altro sulla loro frequentazione, per cui non si sa bene a quando risale questa conoscenza. “Li salutiamo, che dici Antonella?”, ha chiesto per chiudere Alberto De Pisis. “No, meglio di no”, ha risposto la gieffina.

Gli ex di Antonella Fiordelisi

Quali sono stati i fidanzati di Antonella prima di Edoardo Donnamaria? La sua relazione più famosa è stata probabilmente con Francesco Chiofalo, il celebre Lenticchio di ‘Temptation Island’. Proprio in occasione della partecipazione di Chiofalo a Temptation Island, con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, i due si sono conosciuti. Antonella era una tentatrice del programma e si è avvicinata a Francesco, così tra i due è scoppiato l’amore. La loro storia è giunta a termine nel 2021, dopo che la vippona ha accusato l’ex fidanzato di averla tradita con Aurora Ciorbi.

Dopo la fine della storia con Chiofalo, Antonella pare abbia avuto un flirt con Carlos Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. Dopodiché, è stata fidanzata con Gianluca Benincasa, con cui avrebbe rotto prima di entrare al “Grande Fratello Vip”. Gianluca ha rivelato che, in realtà, lui e la Fiordelisi erano ancora insieme al momento del suo ingresso nella Casa. Inoltre, sostiene che avrebbe sempre finto con Edoardo Donnamaria riguardo alla fine della loro relazione. Attualmente, l’ex schermitrice non ha ancora avuto l’opportunità di rispondere a queste accuse. Tuttavia, suo padre ha replicato alle dichiarazioni denunciando il mental coach.