Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime

Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia

Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti sembra un ragazzo cristallino, limpido, diverso dai soliti modelli che sono entrati in casa e anche con la testa sulle spalle. Anzitutto non ha mai ostentato eterosessualità e mascolinità, anzi diverse volte ha spiegato che se capitasse non avrebbe problemi a iniziare una storia con un uomo; in secondo luogo oggi ha parlato della fine della sua storia d’amore con la bellissima Dayane Mello in modo maturo e responsabile. Veniamo subito al dunque.

Il daytime di oggi è stato piuttosto ricco di argomenti: da una parte infatti hanno mostrato il bacio di Francesco e Giulia, commentato dalle Donatella e da Martina coi soliti modi scanzonati (“No, raga, dobbiamo fare le riservate. Dev’essere un finto menef****ismo. Purtroppo dopo si passa dalla parte dell’invadenza”). Dall’altra si sono soffermati sulle discussioni scoppiate in casa a seguito del gioco dei bigliettini. La più turbata è stata senz’altro Eleonora Giorgi, accusata di essere una finta buona, o buonista come va di moda in questi anni; l’altro che ha reagito male è stato Ivan Cattaneo, già finito al centro della bufera per un discorso strano fatto stamattina. Non si può dire insomma che sia la casa di sempre, quella di oggi.

Tra uno spezzone e l’altro però è stato proprio Stefano il protagonista di tutto con il suo bel confessionale: “Abbiamo preso la decisione di separarci – queste le sue parole sulla sua storia con Dayane -. Io ero più portato sulla famiglia, lei invece non aveva niente chiaro”. Inutile dirvi che di Stefano Sala e Dayane Mello si potrebbe parlare parecchio nella prossima puntata. La figlia vive bene ed è Serena, come ha detto Stefano: “La bambina è serena. Abbiamo entrambi deciso di tenerla a casa mia”. Dal confessionale di oggi tuttavia era chiaro ed evidente che soffrisse per questa vicenda o che comunque ne stesse parlando con una certa nostalgia. “Come fai con una bambina piccola? Non è un giocattolino – queste le parole sulla figlia nel daytime, che fanno capire quanto tenesse a darle una certa stabilità – che tu prendi, metti in valigia e vai”. Bello e anche sensibile. Ad avercene!