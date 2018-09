Stefano Sala e l’ex: “Dayane Mello? Ecco cosa penso del suo nuovo fidanzato”

Stefano Sala parla di Dasha e della nuova vita privata dell’ex fidanzata Dayane Mello

Stefano Sala è tornato a parlare dell’ex fidanzata Dayane Mello. Prima di entrare al Grande Fratello Vip, il modello ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Al quale ha svelato di avere un ottimo rapporto con la modella brasiliana, dalla quale ha avuto quattro anni fa la figlia Sofia. Stefano ha instaurato un buon legame pure con Carlo, il nuovo fidanzato di Dayane nonché erede di un’importante famiglia italiana di imprenditori. “Siamo una famiglia allargata. Spesso ci ritroviamo tutti insieme qui da me al lago. Carlo è un bravo ragazzo e sono contento per loro. Sono un fan dell’amore e spero che la loro storia continui”, ha detto il modello. Carlo ha sette anni meno di Dayane, ma Stefano ci ha tenuto a ribadire: “Non è un ragazzino, ha 22 anni. E poi non è la classica persona ricca che si dà arie. Anzi, è tutto l’opposto: è semplice e umile”. Mentre l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è felice accanto al nuovo fidanzato, Sala ha trovato la serenità con l’indossatrice ucraina Dasha.

Stefano Sala innamorato della modella ucraina Dasha

“Io e Dasha siamo una coppia matura. Sono molto innamorato di Dasha e lei non è gelosa”, ha assicurato Stefano Sala. Che ha seccamente smentito il gossip su Benedetta Mazza, circolato qualche giorno prima dell’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip. Stefano e Benedetta, entrambi concorrenti del reality show, sono amici da un anno in quanto fanno parte della stessa agenzia. “È una storia falsa. Sono voci nate perché tutti e due abbiamo lo stesso agente e siamo stati a un evento insieme sul lago di Como. Ma c’era tanta gente, tra cui anche la mia fidanzata Dasha”, ha spiegato il giovane.

Stefano Sala e la figlia Sofia: la bimba vive con i nonni

La figlia di Stefano Sala e Dayane Mello abita a casa dei nonni paterni. Una scelta presa di comune accordo dai genitori per via del loro lavoro nel mondo della moda. “Desideriamo che la bambina abbia una crescita serena. Quindi Sofia abita con me e con i miei genitori in una villa sul lago. E quando Dayane viene a trovare la bambina si ferma qui con noi”, ha confidato Sala.